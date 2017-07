THE BLACKLIST 4/ Anticipazioni del 30 giugno: chi sarà l'alleato di Mr Kaplan?

The Blacklist 4, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 30 giugno 2017, andrà in onda una nuova puntata di The Blacklist 4, in prima Tv assoluta. L'episodio sarà il 18esimo, dal titolo "Philomena". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: in passato, Kate (Joanna Adler) rimane da sola con il padre in seguito alla malattia della madre. Una volta cresciuta, inizia a lavorare per la famiglia di Masha con l'unico compito di non amare mai la bambina. Un giorno, assiste ad una lotta fra Katarina Rostova (Lotte Verbeek) ed uno sconosciuto, in cui la donna sembra avere la peggio. Kate le passa un coltello per poterlo uccidere e quando ciò avviene, le assicura che ripulirà tutto. Le suggerisce inoltre di correre a farsi una doccia, dopo aver capito che il marito non deve essere a conoscenza di ciò che è successo. Nel presente, Mr Kaplan (Susan Blommaert) alloggia in un motel ed assiste ad una violenta lite fra una ragazza e Grey (Charles Baker), il suo fidanzato violento. Decide infine di ucciderlo e ne nasconde il corpo, ma comprende anche di dover fuggire. Nel passato, Katarina informa Kate di avere una relazione con Red (James Spader), ma le persone che vogliono farle del male scoprono tutto e la donna è costretta a fuggire. Kate si allontana in fretta con Masha e prende alloggio in un albergo, ma Katerine l'avvisa che deve lasciare la bambina per non metterla in pericolo.

La donna affida quindi Mash a Sam (William Sadler) e fugge a sua volta. Raggiunge poi un locale ed inizia a trovare lavoro per ricominciare una nuova vita, mentre i giornali diffondono la notizia che Katarina è scomparsa. Nel locale, nota anche Annie Kaplan (Amy Rutberg), una giovane donna che alcuni uomini stanno importunando. Annie viene attratta subito da Kate ed infine la invita a ballare, ma nota che è turbata. Dopo una chiaccherata, le due donne iniziano una relazione e Kate comincia a lavorare presso un obitorio, dove pulisce il tavolo per l'autopsia. Annie tuttavia le chiede di fare un cambiamento nella sua vita per il loro futuro insieme. Nel presente, Mr Kaplan analizza le diverse parti del corpo di Grey, appuntando tutto su un registratore. Nel passato, un uomo entra armato nell'azienda di Annie e spara contro la donna, riuscendo ad ucciderla. Ferisce poi Kate alla testa dopo averla chiamata Mr Kaplan. Tre settimane dopo, Mr Kaplan si sveglia con una placca in testa e scopre che Annie è morta.

Tempo dopo, Sam informa Kate che Red (James Spader) vuole parlarle e che Liz è in pericolo. La donna accetta di incontrarlo solo per quello e le viene offerto di entrare a far parte della sua squadra, in modo da proteggere Liz. Kate acconsente, ma sottolinea anche che in caso di scelta, metterebbe al primo posto Liz. Nel presente, Mr Kaplan e Red hanno un nuovo contatto telefonico e la donna gli ricorda di aver solo mantenuto la promessa fatta molti anni prima. Gli annuncia anche di voler distruggere la sua organizzazione e di sapere dove sono sepolte tutte le persone che ha ucciso in tanti anni.

THE BLACKLIST 4, ANTICIPAZIONI DEL 30 GIUGNO 2017, EPISODIO 18 "PHILOMENA" - Grazie al ritrovamento dei corpi uccisi da Red e che Mr Kaplan ha disseppellito, viene avviata un'inchiesta che porta fino a Julian Gale, un ex partner di Ressler. Quest'ultimo si unisce al vecchio amico, che gli rivela di sospettare che il blacklister abbia qualcuno all'interno della task force. Crede che la spia più probabile sia Liz e vorrebbe indagare su di lei. Analizzando le impronte rilevate sui cadaveri, viene scoperta la traccia del killer, ma non esiste una corrispondenza con Red. Liz scopre invece che Mr Kaplan era la donna che si occupava di lei quando era una bambina. Mr Kaplan sfrutta invece Philomena, una cacciatrice di taglie, per individuare i collaboratori di Red. In seguito li consegna alla Polizia con tutti i collegamenti al blacklister. Intanto, Red si scusa con Dembe, ma il vecchio braccio destro ha dei piani ben precisi sul futuro. Philomena rivela in seguito dove si sta dirigendo Mr Kaplan.

© Riproduzione Riservata.