TUTTI PAZZI PER L'ORO/ Su Italia 1 il film con Kate Hudson. Trailer e diretta streaming (30 giugno 2017)

Tutti pazzi per l'oro

TUTTI PAZZI PER L'ORO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Italia 1 va in onda il film Tutti pazzi per l'oro, Fool's Gold, del 2008 diretto da Andy Tennant e che vede nel cast Matthew McConaughey e Kate Hudson che avevano già lavorato insieme anche in Come farsi lasciare in dieci giorni. Il film racconta la storia di Finn e Tess che si ritrovano a lavorare insieme anche se da poco separati. Sicuramente un film che riflette sull'amore e più in generale sulla vita. Dal trailer, clicca qui per guardare il video, ci fa capire come ci siano momenti molto delicati all'interno della pellicola e come ci si ritrovi a volte anche a sorridere. Su Italia 1 va in onda il film Tutti pazzi per l'oro che potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

TUTTI PAZZI PER L'ORO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - Tutti pazzi per l'oro è il film che verrà trasmesso su Italia 1 oggi, venerdì 30 giugno 2017. Una pellicola americana del 2008 che è stata diretta dal regista Andy Tennant con il soggetto e la sceneggiatura che invece sono stati realizzati da John Claflin e Daniel Zelman, la fotografia è stata curata da Don Burgess, le musiche della colonna sonora sono state composte da George Fenton mentre i costumi utilizzati sul set durante le riprese sono stati disegnati e confezionati da Ngila Dickson. Tra le principali protagoniste di questa pellicola c’è l’attrice americana Alexis Gabbriel Dziena nata a New York nel mese di luglio del 1984. La sua avventura nel mondo del cinema ha avuto inizio nel 2003 dove ha preso parte a diverse pellicole tra cui Wonderland e Season of Youth. Nel 2004 è stata la volta del film She’s Too Young nel ruolo di Hannah Vogul mentre nel 2005 l’abbiamo ritrovata nel film Jesse Stone. Tra gli altri film di un certo spessore in cui la Dziena ha recitato è impossibile non ricordare Sex and breakfast, Broken Flowers, la fontana dell’amore, Wrong, Nick & Norah – Tutto accadde in una notte. Invece in ambito televisivo ha preso parte ad alcuni episodi delle serie Law & Order: Unità speciale, Joan of Arcadia, Invasion, One Live to live e Entourage.

TUTTI PAZZI PER L'ORO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - Tutti pazzi per l'oro, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere avventura e commedia con il titolo in lingua originale Fool’s Gold, Il film è stato prodotto in America nel 2008 diretto dal regista Andy Tennant. Nel cast sono presenti Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland e Alexis Dziena. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TUTTI PAZZI PER L'ORO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un cacciatore di tesori, Ben "Finn" Finnegan (Matthew McConaughey), un uomo straordinariamente simpatico ed affascinante che si è convinto di voler entrare in possesso della leggendaria dote della Regina che risale al 1700. Ben è consapevole di quanto questo tesoro sia inestimabile essendo caratterizzato da ben quaranta casse al cui interno ci sono pietre preziosi e una grande quantità di oro, ma allo stesso tempo sa che la ricerca è davvero molto complicata essendo il tesoro stato perduto in mare nel lontano 1715.

L’idea di questo tesoro lo ha da sempre ossessionato, tanto che l’uomo ha concentrato gli ultimi anni della sua vita proprio a questa ricerca mandando anche all’aria il matrimonio con sua moglie Tess (Kate Hudson) e qualsiasi loro idea di vita e di famiglia insieme. Tuttavia, Tess, seppur con molte difficoltà sta provando a costruirsi una nuova vita. Nello specifico, la donna trova lavoro su di un grandissimo yacht di proprietà di un uomo miliardario di nome Nigel Honeycutt (Donald Sutherland), ma sarà questa volta il destino a farli riavvicinare. Finn infatti scopre un importante indizio relativo proprio al luogo che sempre essere seppellito il tesoro.

Decide allora di parlare proprio con il miliardario Honeycutt per farsi prendere a bordo del suo yacht, inoltre grazie al suo grande carisma e forte temperamento, nonché all’indubbio fascino Finn riesce ad entrare nelle grazie della figlia del miliardario, una splendida giovane ragazza di nome Gemma (Alexis Dziena) e a convincerla di unirsi a lui in questa ricerca. Pian piano anche Tess finisce per essere affascinata dall’idea di trovare questo tesoro che per lungo tempo li ha separati. Tuttavia però questo formidabile team non è il solo ad essersi messo sulle tracce del prezioso tesoro perduto, vi è anche il mentore di Finn, Moe Fitch (Ray Winstone) affiancato dal criminale Bigg Bunny (Kevin Hart).

