UNA VITA ANTICIPAZIONI/ Puntate 2 luglio e 30 giugno: nuovo passo per Leandro e Juliana

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE 2 LUGLIO E 30 GIUGNO

COSA VEDREMO? LEANDRO E JULIANA GUARDANO AVANTI - Nonostante le insistenze e le intromissioni di Donna Susanna, Leandro e Juliana sono pronti a guardare avanti facendo un altro passo verso la loro felicità a partire proprio da Victor. Se nei giorni scorsi la bella pasticcera ha voluto tenere a bada il fidanzato per rispetto della suocera e del suo ultimo malore, presto tutto cambierà. Dopo lo scontro andato in onda nella puntata di ieri, adesso Juliana e Leandro sono pronti a voltare pagina e non solo pensando al loro futuro come marito e moglie ma anche come genitori di Victor. La coppia ha deciso di rendere pubblica la paternità di Victor a cominciare dalla famiglia della sua fidanzata, Maria Luisa, come reagirà Ramon preso da mille questioni come in questi giorni? Lo scopriremo solo nella puntata maxi di domenica sera.

MAURO ALLO SCONTRO CON CAYETANA? - Sarà un fine settimana da urlo per i fan di Una Vita. La soap spagnola andrà in onda oggi per poi tornare domenica con una serata interamente dedicata a lei e senza l'introduzione de Il Segreto che, al momento, non tornerà in prima serata. La notizia ha fatto felici i fan ma, soprattutto, farà "felice" Mauro che potrà portare avanti i suoi piani contro Cayetana. Dopo le parole di Humildad, il commissario metterà in guardia Teresa dalle intenzione della dark lady della soap ma senza successo. Teresa si convincerà del fatto che sia proprio Humildad quella che abbia scoperto tutto su di loro e che adesso faccia finta di niente. Proprio per smuovere le acque, Mauro deciderà di scontrarsi proprio con Cayetana usando la questione del tradimento e di Oliva. Cosa succederà a quel punto?

CASILDA E MARTIN PRESTO SPOSI - La presenza di Felipe potrebbe portare presto a buone notizie per Martin, ancora in carcere per un crimine non commesso. Nella puntata di Una Vita di oggi, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:10, si tornerà a parlare della strategia dell'avvocato per riportare in libertà il suo cliente ovvero chiedere l'indulto. Per questo verrà preparata in ogni minimo dettaglio la deposizione che l'ex soldato dovrà fare davanti al giudice e che sarà l'ultima sua possibilità per evitare l'ingiusta condanna a morte. Martin ripeterà il discorso che successivamente dovrà pronunciare il tribunale: andrà tutto bene questa volta? Nel frattempo Pablo e Leonor, convinti che questa volta tutto andrà per il meglio, cercheranno di favorire il riavvicinamento tra il galeotto e Casilda. L'obiettivo questa volta potrà dirsi raggiunto: Martin chiederà alla domestica di sposarlo e lei accetterà, rendendosi disponibile a diventare sua moglie con una cerimonia in carcere.

TRINI NON CREDE A RAMON - Andrà in onda questo pomeriggio l'ultima puntata settimanale di Una Vita, che confermerà la tensione tra Trini e Ramon. Per coprire i suoi loschi traffici negli affari, quest'ultimo ha confessato alla moglie di avere un'altra donna ma Trini non gli ha creduto: al contrario, si è detta certa con lui che molto presto la verità sulle vere motivazioni della sua stranezza verranno svelate. Certa di avere compreso come stanno davvero le cose, la signora Palacios si sfogherà con Celia, che invece sarà di parere contrario. Per Oliva sarà difficile liberarsi da Cayetana e dai suoi loschi traffici. Dopo essere stato ricattato da Teresa, il segretario proverà a convincere l'amante di dare spazio nella scuola anche agli orfani ma ogni tentativo di liberarsi di lei e dei suoi intrighi si dimostrerà un fallimento. Sarà dunque costretto a vedere smascherata la sua relazione anche davanti alla moglie?

