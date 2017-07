Uomini e Donne / Anticipazioni, Gemma Galgani e il flirt con Walter Chiari: la rivelazione (Trono Over)

Gemma Galgani e Marco Firpo

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E IL FLIRT CON WALTER CHIARI - "Confessioni" si chiama la rubrica del settimanale Nuove che stavolta ha come protagonista Gemma Galgani. La dama del Trono Over di Uomini e Donne racconta del tanto chiacchierato flirt con l'attore Walter Chiari e di come tanti anni fa è nato questo flirt: "L'ho conosciuto in questo teatro dove lavoravo prima come ufficio stampa e poi come direttrice. - esordisce la Galgani - Alla fine degli anni '70 per una quarantina di giorni lui recitava nello spettacolo "Hai mai provato nell'acqua calda?". Mettere ins cena quella commedia è stata una vera impresa. Ricordo ancora che sul palcoscenico avevano dovuto addirittura istallare una piscina vera che ovviamente conteneva tantissima acqua. Era stato interpellato un ingegnere per evitare incidenti e per far si che tutto funzionasse a dovere. Non è stato facile" conclude.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI "ECCO COME PASSO IL MIO TEMPO LIBERO" - Tra amore, lavoro in teatro e registrazioni di Uomini e Donne, Gemma non ha molto tempo per se stessa, ma con l'arrivo dell'estate le cose cambiano. In un'intervista al settimanale Nuovo, la dama del Trono Over racconta come ama passare le ore libere e quali sono i suoi hobbies: "Abito davanti a un parco e appena posso mi concedo lunghe passeggiate: la natura mi aiuta a riflettere e mi fa stare meglio. - ma non è tutto - Poi amo giocare a carte, in particolare a Burraco. Lo faccio da anni e con me ci sono signore di ogni età, che fanno parte della mia compagnia e sono le mie fan più accanite. - e conclude - Infine mi dedico agli animali: penso che abbiano tanto da insegnarci. Da quando ho persoil mio gatto Piripicchio, sento molto la mancanza di un amico come lui". (Agg. di Anna Montesano)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI "CONDUTTRICE"- Gemma Galgani da dama del trono over di Uomini e donne a conduttrice tv? Sembra proprio che tutti questi anni di lacrime e amori sfortunati abbiano permesso alla dama torinese di ottenere un posto di rilievo su riviste e tv. Mentre sui settimanali continuano le sue rubriche sull'amore e sulla sua vita, in tv presto la vedremo alla conduzione di un programma "gossip" il Chi Summer Tour. Lei stessa ne ha dato notizia ieri sui social ma questo non sembra allontanarla dai suoi fan ai quali, anche poco fa, ha fatto il suo personale buongiorno e i suoi soliti ringraziamenti. In particolare, su Facebook, la dama ha scritto: "Buongiorno amiche miei voi tutte avete queste caratteristiche ecco perché ci ritroviamo qui ogni mattina, grazie per esserci ! Poi esistono purtroppo anche le eccezioni e sono proprio le persone che vorresti e ti aspetteresti fossero a te più vicine in alcuni momenti della tua vita che sono lontane o assenti ! Un fortissimo abbraccio con affetto e gratitudine per esserci : lo meritate ! La vostra Gemma!". Clicca qui per vedere il post. (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI INSIEME PER SEMPRE? – Il trono over di Uomini e Donne, a settembre, dovrà fare a meno di Gemma Galgani e Marco Firpo. La dama e il cavaliere del trono over sono sempre più felici e innamorati e, salvo clamorosi colpi di scena, sicuramente non torneranno in trasmissione. Gemma e Marco, infatti, dopo aver sofferto tanto, si sono trovati e non intendono più lasciarsi. Il loro rapporto procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici del momento magico che stanno vivendo. La prima a sbilanciarsi e a dichiarare pubblicamente i propri sentimenti è stata Gemma che, a Novella 2000, ha confessato: “Ora sono pazza di Marco, lui è una persona con cui sono in totale sintonia. […] Ammetto di non aver avuto subito la sensibilità per capire la sua purezza d’animo, forse sono stata leggera. […] Quando mi sono resa conto di essere stata troppo severa con lui, ho fatto di tutto per riavvicinarmi, per recuperare un rapporto sereno. E ora la cosa che voglio più di tutte è proteggere la nostra relazione".

In queste settimane trascorse in simbiosi con Gemma, anche Marco Firpo sembra aver cambiato idea su Gemma. Dopo aver iniziato a frequentare la dama in amicizia, il cavaliere si è reso conto di voler davvero stare con la Galgani e di poter avere un futuro con lei. Sono parole importanti quelle che il cavaliere ha usato per descrivere il suo rapporto con Gemma: “Gemma ora è serena e se lei è serena lo sono anche io. Gemma può essere la donna giusta con cui invecchiare felice. Dico ‘può essere' perché in passato ho avuto storie d'amore che mi hanno segnato negativamente, quindi sono un po' così…diciamo che non voglio illudermi", ha dichiarato Marco al settimanale Di Più Tv. Per Gemma e Marco, dunque, il rapporto sembra molto roseo. I due non si lasceranno più?

