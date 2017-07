UOMINI E DONNE / Anticipazioni, nuove critiche per Aldo e Alessia, ecco perchè (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: NUOVE CRITICHE PER ALDO E ALESSIA - Torna a far discutere i fan di Uomini e Donne la coppia composta da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Pochi giorni fa l'ex corteggiatrice ha pubblicato una foto di Aldo che dorme e ha scritto: «Sono le 11,20 e la situazione attuale è questa…marito più morto che vivo.. Ma questo, per quanto strano, è il mio GRAZIE In questa foto c’è un uomo che non ha dormito tutta la notte, che ha passato tutto il tempo a controllare le piccole contrazioni dovute all’amniocentesi fatta di mattina…che mi ha fatto bere 8 litri d’acqua e quindi passare la notte al bagno ?? , perché “oggi hai perso liquidi “…Molto spesso dimentichiamo quanto sia importante dire GRAZIE …anche per le piccole cose … Quindi grazie , grazie per essere COSÌ COME SEI @aldopalmeri90 Ssssh buonanotte ». Un post che ha scatenato i commenti di quei fan che ancora ritengono sbagliata la scelta di Alessia di perdonare Aldo dopo il suo tradimento, ritenendo che il ragazzo non merita queste attenzioni. A bilanciare la situazione sono però subito arrivati i fan della coppia che li hanno difesi a spada tratta.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: NESSUNA CRISI TRA LUCA E SOLEIL - Negli ultimi giorni continua a far mormorare il pubblico di Uomini e Donne la coppia composta da Luca Onestini e Soleil Sorgè. I due stanno insieme da pochissimi mesi ma la passione tra loro è scoppiata dalla prima esterna. Negli ultimi giorni però qualcosa sembrava essere cambiato: alcuni indizi social sembrano palesare un periodo di crisi tra i due. Per circa 10 giorni i due non hanno condiviso scatti sui social che li vedono insieme, stessa cosa su Instagram Stories, dove Luca e Soleil sono sempre presenti. Ma che si tratti realmente di una possibile crisi per la coppia? Una frase postata da Luca in una Story su Instagram sembra smentire questo sospetto: "Il mio primo pensiero la mattina, l'ultimo la sera" scrive Onestini su una foto con Soleil. Insomma a dividerli sono soltanto stati degli impegni.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: DESIRÈE POPPER IN TV - Desirèe Popper è pronta a tornare in tv ma non come tronista della prossima edizione del trono classico di Uomini e donne ma alla conduzione di un programma vero e proprio, ovvero il Chi Summer Tour 2017. A quanto pare ci sarà una fascia tv dedicata al gossip, molto probabilmente su Canale 5. Ad annunciare la novità è stata Gemma Galgani confermando il fatto che insieme a lei ci sarà proprio la tronista ed ex gieffina che dopo settimane sul trono tra liti e baci, ha deciso di passare un'estate da single convinta di aver comunque raggiunto il suo obiettivo, quello della popolarià. A quanto pare aveva ragione visto che adesso si trova in tv a "presentare" un programma sul gossip legata al settimanale Chi, con lo zampino di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia. Lo show dovrebbe andare in onda a luglio ma al momento non ci sono altre rivelazioni su orario e giorno previsto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: TUTTI I CANDIDATI AL TRONO 2017/2018 – Uomini e Donne, il programma cult di Maria De Filippi che ha fatto innamorare tantissime persone, tornerà in onda a settembre con una nuova stagione. La redazione sta già valutando i candidati al trono che aumentano sempre di più. Sul web, infatti, sono davvero tanti i nomi che stanno circolando e che potrebbero realmente fare compagnia al pubblico di canale 5 a partire da settembre. Secondo il settimanale Novella 2000, uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne potrebbe essere il nuotatore Alex Di Giorgio. Bello, single e con un gran fisico, Alex rappresenta il tronista ideale. Stando a quello che scrive il settimanale diretto da Roberto Alessi, la redazione del programma di Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare tutto su di lui. Dopo Gianmarco Valenza e Claudio D’Angelo, tuttavia, il nuovo tronista potrebbe arrivare direttamente da Temptation Island. A tal proposito, il nome in pole è quello dell’ex corteggiatore Andrea Melchiorre che si è messo subito in gioco nel villaggio dei single.

Ci sono, tuttavia, anche i nomi di ex corteggiatore da non sottovalutare. Il primo è sicuramente quello di Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirèe Popper, rimasto nel cuore del pubblico femminile che spera di rivederlo presto in tv. Gli altri nomi sono quelli di Mariano Catanzaro, Simone Cipolloni e Alex Adinolfi. Non è da trascurare, inoltre, neanche il nome di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, che seguirebbe le orme delle sorelle Valli. La redazione di Uomini e Donne, però, potrebbe anche decidere di puntare tutto su nomi di ragazzi sconosciuti e della porta accanto. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.

