ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE / Puntate 30 giugno e 3 luglio: Serena e Claudio insieme?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO

SERENA E CLAUDIO INSIEME? - Sandro, Claudio e Serena sono ormai sulla bocca di tutti. Un triangolo amoroso che in questi ultimi giorni sta tenendo banco a Un posto al sole e che dalla prossima settimana potrebbe regalarci nuovi colpi di scena. La pièce teatrale presto vedrà come protagonisti i tre e non sul palco ma dietro le quinte visto che si ritroveranno tutti e tre insieme prima della messa in scena. Sarà un momento che i fan di Un Posto al sole non si perderanno e non solo perché l'arrivo di Sandro metterà in crisi la bella Serena ma anche perché Claudio accoglierà con freddezza l'arrivo del suo fidanzato. Cosa succederà a quel punto? Quella di questa sera è stata l'ultima puntata della settimana per la soap italiana che tornerà lunedì 3 luglio, a partire dalle 20.45, sempre su Rai3. Come sarà l'incontro a 3 previsto per la prossima settimana e, soprattutto, come andrà a finire?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 GIUGNO

ASCOLTI SEMPRE AL TOP - Nonostante siamo ormai in piena estate e da domani inizierà l'esodo per le vacanze, i fedelissimi continuano a premiare Un Posto al Sole e le sue storie. In questo momento a tenere tutti con il fiato sospeso sono Serena e Claudio. I due sono stati pericolosamente molto vicini nei giorni scorsi e anche nei prossimi giorni potrebbe succedere lo stesso, se non qualcosa di "peggio", almeno a detta dei fan. In attesa dello scossone, gli ascolti continuano ad essere sempre uguali e, in particolare, la puntata andata in onda ieri, la penultima della settimana, Un Posto al Sole ha portato a casa 1.620.000 spettatori pari all’8.1% di share. Nel mese di luglio gli ascolti rimarranno stabili o le ferie e le vacanze rovineranno la media della soap? Siamo sicuri di no.

FERRI VS MATTEO - Lo scontro tra Matteo e Roberto potrebbe giungere all'apice nella puntata di Un posto al sole di oggi, in programma su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa Roberto sarà furioso trovandosi di fronte a Matteo niente meno che a Palazzo Palladini. Il suo rivale lo sfiderà nel peggiore dei modi e per questo meriterà di pagarne le conseguenze: furioso con lui come non mai, Ferri correrà nella cassaforte del suo appartamento e prenderà la pistola inseguendo Serra con cattive intenzioni. Tale odio porterà alla peggiore delle conseguenze? Qualcuno si farà male?

La prima dello spettacolo teatrale di Gigi Del Colle si avvicinerà e anche Sandro si recherà al teatro per assistere alle prove di Claudio. La sua presenza finirà per peggiorare la tensione tra i ragazzi: da un lato infatti Serena faticherà a nascondere il suo disagio per le recenti dichiarazioni del giovane attore, dall'altro sarà impossibile non notare come siano freddi i rapporti tra i due ex compagni. La loro relazione era già in crisi indipendentemente dal recente avvicinamento a Serena, giungerà a breve definitivamente al termine? Al Vulcano terranno banco delle divertenti scaramucce tra Arianna e Renato: la prima esprimerà la sua contrarietà all'abitudine di Poggi di non pagare ogni singola consumazione, segnandola semplicemente su un foglio. Diverso sarà il punto di vista di Andrea, ben più disponibile nei confronti del padre di Angela.

