ANTICIPAZIONI UNA VITA/ I Palacios in pericolo: Ramon corre ai ripari? (Puntate dal 3 al 7 luglio)

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DAL 3 AL 7 LUGLIO

I PALACIOS SONO IN PERICOLO? - Gli errori commessi da Ramon potrebbero essere motivo di sventura per i Palacios, chiamati ad affrontare un periodo particolarmente difficile da qui in avanti. A confermarlo, arrivano le trame della telenovela spagnola relative al periodo compreso tra il 3 e il 7 luglio, durante il quale il marito di Trini sarà particolarmente preoccupato per le sorti della moglie e della figlia. Dopo avere appreso quanto accaduto a Duran, penserà infatti che la stessa terribile sorte possa essere inevitabile anche per sé e le due donne tanto care e per questo cercherà di correre ai ripari: grazie all'aiuto di Felipe, al quale si rivolgerà in un momento di disperazione, Ramon informerà Maria Luisa che presto dovrà partire per l'America mentre a Trini dirà di trasferirsi a casa degli Alvarez Hermoso. Non riuscendo a comprendere le motivazioni di questa decisione, Trini chiederà al marito ulteriori chiarimenti ottenendo da lui soltanto l'ennesima discussione. E proprio durante tale diverbio, il padrone di casa entrerà nel panico più completo, apprendendo che anche Gines è morto...

HUMILIDAD TENTA IL SUICIDIO - Le intenzioni di Humilidad risulteranno finalmente chiare nel corso delle puntate di Una Vita in programma dal 3 al 7 luglio. In esse, infatti, la fidanzata di Mauro continuerà a fare pressioni con Teresa, affinché sia al suo fianco nei preparativi per il matrimonio. Per questo le proporrà di incontrarsi in sartoria dove avrà luogo tra loro un nuovo diverbio: la maestra chiederà, infatti, di non essere coinvolta nel lieto evento, rifiutando anche di diventare la sua madrina nel giorno delle nozze. In questa già complicata vicenda verrà ad aggiungersi anche Cayetana, che riuscirà ad ottenere da Teresa la confessione sui suoi sentimenti per Mauro. Non solo: la convincerà che è giunto il momento di guardare avanti e di pensare ad un uomo che sappia renderla felice. La conferma di questa richiesta arriverà poco dopo anche dal nuovo piano di Humilidad: sospettando che Mauro abbia deciso di lasciarla, la donna metterà in scena un finto suicidio. Solo in questo modo il senso di colpa del fidanzato crescerà...

MARTIN SMETTE DI SPERARE - Il piano di Felipe per riportare in libertà era chiaro e il giudice sembrava pronto a concedergli l'amnistia, eppure nelle puntate di Una Vita della prossima settimana accadrà qualcosa che riaprirà definitivamente i giochi: interverrà Calanda, che farà credere che l'ex soldato abbia avuto un ruolo di primo piano nel progetto dell'attentato ad Acacias 38. Per questo motivo, proprio quando le cose sembreranno fatte, l'indulto verrà rigettato. Martin dovrà rassegnarsi ad essere condannato a morte? Se per lui la fine sarà vicina, ben diverso sarà il caso di Casilda: dopo avere subito a lungo l'odio di Rosina, la domestica comincerà a rendersi conto che la sua padrona avrà per lei un completamento diverso. La vedova di Maximiliano, infatti, arriverà ormai sul punto di perdonare la sua dipendente, ottenendo la completa approvazione di Leonor e Pablo. Proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio, però, arriverà la terribile notizia su Martin...

© Riproduzione Riservata.