Kiran Maccali arrestato e denunciato

ARRESTATO EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO: KIRAN MACCALI DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Kiran Maccali è stato arrestato: l'ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello è stato fermato dai carabinieri di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Il 30enne di origine indiana è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori. Proprio sua madre, stanca dell'ennesima aggressione, ha chiesto l'intervento dei militari in casa. Adottato dalla coppia quando aveva soli tre mesi, Kiran Maccali, che viveva ancora con i genitori adottivi, si è agitato alla vista dei militari.

Andato su tutte le furie, l'ex concorrente del reality show di Canale 5 si è scagliato contro i carabinieri, ferendone due. È dovuto intervenire un secondo equipaggio del Radiomobile per riuscire a bloccare e ammanettare il giovane. Neppure in caserma Kiran Maccali si è tranquillizzato: il giovane, che ha un passato anche da cantante rap oltre che alcuni precedenti penali, ha danneggiato un cancello elettrico della caserma. Sua madre ha poi rivelato ai carabinieri che non si trattava della prima aggressione e che, infatti, era costretta a subire gli atteggiamenti violenti e minacciosi del figlio.

Eppure lo stesso giovane, quando fece il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, parlando dei suoi genitori adottivi dichiarò: «Abbiamo un rapporto aperto. Andiamo molto d'accordo». I due militari feriti sono stati dimessi dall'ospedale con cinque giorni di prognosi, mentre l'ex gieffino ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma.

