Adele

Adele, la cantante cancella gli ultimi concerti a Londra per un problema alle corde vocali: "Sono distrutta"

BRUTTA NOTIZIA PER I FAN DI ADELE - Delusione grandissima per tutti i fan di Adele. La popstar ha cancellato, causa di problemi alle corde vocali, gli ultimi due concerti previsti a Londra sabato e domenica, chiudendo qui la sua attività live. Nei giorni scorsi aveva annunciato che quelli di Wembley sarebbero stati gli ultimi concerti della sua carriera, almeno per il momento. Già in occasioni precedenti spiegò che voleva dedicarsi al figlio oltre al non sentirsi totalmente a suo agio sul palco. Dopo il suo annuncio un'altra delusione quindi per i suoi fan.

Questo il messaggio di Adele per spiegare il perchè della scelta dolorosa di cancellare i due concerti: "Stando al medico semplicemente non sono in grado di esibirmi questo weekend. Dire che sono distrutta sarebbe come minimizzare. - scrive affranta l'amatissima cantante, che continua - Ho già raggiunto il limite di mix di steroidi e aiuti per la mia voce. Avevo preso in considerazione di esibirmi almeno sabato, ma sarebbe stato altamente probabile che non ce l'avrei fatta a tenere il concerto intero e semplicemente non posso crollare di fronte a voi e lasciarvi in questo modo. Non mi è mai successo e non potrei, in un milione di anni, farvi questo. Non sarebbe stata la vera me a salire sul palco. Mi dispiace, mi dispiace per la vostra delusione, mi dispiace per le notti che avreste passato assieme, e mi dispiace per il tempo e i soldi che avete speso per organizzarvi. Sapete che non avrei preso una decisione del genere in maniera leggera, ho fatto 121 concerti e me ne erano rimasti due. Solo 2! Ed erano due concerti enormi, chi sarebbe così pazzo da cancellare due concerti allo Stadio di Wembley? Non completare questo passo così importante della mia carriera è qualcosa con cui sto lottando per abituarmici e ho desiderato non dovervelo scrivere".

