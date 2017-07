Beautiful, anticipazioni puntate dal 3 al 7 luglio: Katie tiene gli occhi aperti, Quinn è ancora pericolosa?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI

KATIE NON SI FIDA DI QUINN - I fan di Beautiful saranno oggi attesi da una piacevole sorpresa, grazie alla scelta di Mediaset di mandare in onda un episodio speciale dedicato alla soap più seguita al mondo. Per un giorno, però, le vicende delle famiglie Forrester e Spencer verranno accantonate per lasciare spazio ad un appuntamento intitolato 'Dietro le quinte - Speciale Montecarlo 2'. Sarà quindi possibile assistere ancora a qualche divertente siparietto relativo al cast della serie americana, durante la loro trasferta nella città monegasca in occasione del Festival della televisione. Per assistere ai nuovi sviluppi di Beautiful sarà invece necessario aspettare il prossimo lunedì, con una settimana davvero ricca di novità: si ripartirà dalle conseguenze del sogno di Quinn, che si renderà conto di non avere fatto del male a Katie anche se tale pensiero rappresenterà per la gioielliera un campanello d'allarme. La stessa Logan esprimerà i suoi dubbi sul comportamento della vicina di casa, parlando apertamente con Brooke: racconterà alla sorella di non riuscire a fidarsi della moglie di Eric, la cui gelosia sembra davvero spropositata.

STEFFY DIVENTA AMMINISTRATORE DELEGATO - Le puntate di Beautiful in programma su Canale 5 dal 3 al 7 luglio confermeranno la tanto sofferta decisione di Steffy: nonostante la contrarietà di Liam a questa proposta, la Forrester capirà di voler esaudire il sogno di una vita intera e accetterà di diventare il nuovo amministratore delegato della Forrester Creations. L'assetto della casa di moda risulterà profondamente cambiato da questa nomina che, come era chiaro fin dal primo istante, obbligherà la figlia di Taylor a lavorare gomito a gomito con Wyatt: lo Spencer, infatti, sarà il nuovo capo delle pubbliche relazioni, mentre Quinn sarà la nuova presidente. Resteranno solo le briciole ai favoriti della vigilia ovvero a Ridge e Rick, che diventeranno vice-presidenti dell'azienda di famiglia. Per entrambi, invece, resterà la vecchia importante posizione di capo stilista e direttore della Forrester Creations. Né Thomas né tanto meno il povero Thorne verranno presi in considerazione in queste nuove nomine.

ERIC E LIAM ALLO SCONTRO - La decisione di Steffy di accettare il ruolo di amministratore delegato non piacerà affatto a Liam, convinto delle cattive intenzioni di Quinn. Le anticipazioni settimanali del periodo compreso tra il 3 e il 7 luglio confermano che in effetti lo Spencer non si sbaglierà: la Fuller userà ogni mezzo in suo potere per avvicinare il figlio a Steffy e in questo suo progetto potrà contare sull'appoggio di Eric. Per capire quali siano le vere intenzioni del patriarca, Liam deciderà di confrontarsi direttamente con lui in un dialogo dall'esito inatteso: Eric non si farà nessuno scrupolo nel ricordare a Liam tutte le sue relazioni passate e i tanti errori commessi, finendo invece per parteggiare chiaramente a favore di Wyatt. L'argomento verrà preso in considerazione anche da Brooke e Katie, che si confronteranno sulle vere intenzioni della pericolosa Quinn. Faranno bene a restare in guardia?

© Riproduzione Riservata.