Il Segreto/ Anticipazioni: Matias accusato di avere organizzato una rapina (puntate dal 3 al 7 luglio)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI

MATIAS DI NUOVO NEI GUAI? - Continuiamo a parlarvi delle puntate de Il Segreto della prossima settimana ricordandovi che la telenovela spagnola domani sera non andrà in onda per lasciare spazio alla cugina Una Vita. Da diverse settimane ormai Matias si è convinto di non essere all'altezza di Beatriz a causa del suo coinvolgimento negli affari dei fratelli. E se da un lato la giovane penserà che l'unica soluzione sia trasferirsi a Madrid per sfuggire alle pene d'amore, dall'altro i fratelli di Matias finiranno per cacciarsi in grossi guai: i due guidatori del camion nel quale viaggiava un grossa somma di denaro, verranno ritrovati in fondo ad una palude privi di vita. Ne conseguirà l'ennesimo scontro in famiglia, nel quale il figlio adottivo di Alfonso ed Emilia cercherà di capire cosa sia davvero successo in tale incidente: sarà allora che apprenderà dove si trova la cassaforte, convincendo i due fratelli a farsi portare nel luogo in cui è stata nascosta. Ma ancora una volta non tutto andrà come previsto: proprio mentre i fratelli saranno insieme festeggiando il loro successo, la Guardia Civile li troverà...

MENCIA E CARMELO PRESTO SPOSI? - Non sarà un periodo facile quello che attenderà i Santacruz nel corso dei prossimi episodi de Il Segreto. La famiglia, infatti, rischierà di restare senza un soldo a causa dei nuovi intrighi di Donna Francisca (messi in atto prima del recente dramma di cui è rimasta vittima alla villa) che causerà il blocco di tutti i beni. Ci sarà comunque spazio per qualche buona notizia: la prima riguarderà Sol e Lucas che potranno turare un sospiro di sollievo dopo essersi liberati definitivamente di Atilano. Anche per Carmelo ci sarà spazio per buone nuove: il braccio destro di Severo e Mencia decideranno infatti di diventare marito e moglie, chiedendo a Don Anselmo di anticipare il più possibile la loro cerimonia nuziale. Anche se con qualche remora, dovuta più che altro ai recenti problemi della famiglia, il sacerdote accetterà. Dovremo quindi prepararci ad un periodo di grande felicità per uno dei personaggi più sfortunati in amore della telenovela spagnola?

LA PACE TRA I SANTACRUZ E I DOS CASAS - Sono stati nemici a lungo ma nelle puntate de Il Segreto in programma dal 3 al 7 luglio decideranno finalmente di seppellire l'ascia di guerra: Hernando, seguendo il consiglio di Camila, accetterà di recarsi alla Miel Amarga per annunciare il desiderio di dimenticare il passato. Non solo: venuto a conoscenza dei recenti problemi economici di Severo, Hernando gli offrirà il proprio sostegno economico per riuscire a superare il blocco dei suoi beni. Anche Camila si impegnerà maggiormente per farsi amare in paese: si recherà più spesso in centro diventando amica di molte delle donne di Puente Viejo. In famiglia però si continuerà a discutere della possibile partenza di Beatriz per Madrid: la giovane vedrà in questa l'unica possibilità per allontanarsi da Matias ma il padre sarà di parere contrario, per nulla disposto ad allontanarsi dalla figlia ora che, dopo molte sofferenze, l'ha ritrovata.

RAMIRO IN PARTENZA? - Le pressioni di Cristobal contro Emilia avranno un esito infausto all'interno della famiglia Castaneda: a confermarlo arrivano le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda la prossima settimana nelle quali la moglie di Alfonso continuerà a rifiutare l'interesse amoroso dell'ex Intendente. Per convincerla a cedere alle sue attenzioni, Garrigues chiamerà in causa Ramiro e la sua posizione nell'esercito. Proprio per colpa sua, il figlio di Rosario sarà nuovamente chiamato alle armi, costretto a partecipare ad una nuova guerra. E questa volta la motivazione sarà molto chiara... Non sarà questa l'unica ragione di dispiacere tra i Castaneda: nonostante le recenti ricerche, Mariana non si troverà e si comincerà a perdere le speranze di ritrovarla viva e vegeta. Raimundo, invece, riuscirà ad ottenere il permesso di entrare alla villa anche se il comportamento di Donna Francisca sarà ai suoi occhi inspiegabile...

