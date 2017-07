TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni e news: scatta il bacio tra Alessio e Carmen?

Temptation Island 2017

Registrazioni di Temptation Island finite! Sopresa per Selvaggia e Camilla...

BASCIO TRA ALESSIO E CARMEN? - Potrebbe accadere di tutto nel corso della seconda puntata di Temptation Island. Le registrazioni sono ufficialmente finite, fidanzati e fidanzate sono tornati a casa ma potrebbe non essere andato tutto come previsto per le coppie. In particolare è la coppia composta da Alessio e Valeria che lancia qualche dubbio: il ragazzo, nei primi giorni di permanenza nel villaggio, si è molto avvicinato a Carmen Rimauro - ex corteggiatrice di Uomini e Donne - e nel promo della prossima puntata vediamo che i due entreranno nella camera di lei, dove non ci sono telecamere, trascorrendo insieme qualche momento. È da qui che nasce il sospetto che tra i due possa arrivare addirittura un bacio e anche più di uno. Sarebbe un colpo davvero duro per Valeria che potrebbe decidere di chiedere il confronto istantaneo.

LA REDAZIONE A RIPOSO - I ragazzi del tronchetto sono riusciti finalmente a tornare a casa? Sembra proprio di sì. La redazione di Uomini e donne e di Maria de Filippi si è messa a lavoro sulla nuova edizione di Temptation Island 2017 con successo, alla luce degli ascolti della prima puntata ma, anche per loro, sta arrivando il momento della meritata vacanza. In particolare, Claudio Leotta e Raffaella Mennoia hanno condiviso una foto che ritrae la redazione a completo seduta sul famoso tronco che in queste settimane ha ospitato i falò, gli scontri e le lacrime dei partecipanti al reality, ovvero fidanzati e fidanzate. Claudio Letta pubblica la foto sul suo profilo Instagram e scrive: "#iragazzideltronchetto #temptationisland #faló #confronti #witty #canale5 #dajenoi". Clicca qui per vedere lo scatto della comitiva. Quale sarà la loro prossima missione? Trovare i nuovi tronisti di Uomini e donne, ovvio. (Scalise Piera)

SELVAGGIA E CAMILLA, E' NATA UN'AMICIZIA? - Non si capisce bene come mai Camilla Mangiapelo sia ancora tra le fidanzate di Temptation Island visto che Riccardo Gismondi ha deciso di chiedere un confronto, ma a quanto pare, le ragazze hanno lasciato insieme il villaggio proprio ieri. Non sappiamo ancora come si spiega questo "ritardo" nel ritorno ma quello che sappiamo è che Camilla ha trovato un'amica in Selvaggia Roma. Quest'ultima ha voluto dedicare una foto e un messaggio alla sua amica corteggiatrice proprio sui social qualche ora fa. Pubblicando questa foto ha scritto: "Sul isola si trovano le amiche! Ti amo grazie X tutto. La mia Camilla". Camilla ha ricambiato confermando questo nuovo rapporto di stima e amicizia che è già nato. Le vedremo insieme in questa folle estate? Prima di scoprirlo, ecco qui lo scatto postato da Selvaggia.

FRANCESCA PRONTA A REAGIRE? - I colpi di scena non mancheranno nelle prossime puntate di Temptation Islan ma i fan del reality sui sentimenti sono tutti in attesa di scoprire cosa ne sarà delle coppie più discusse del programma a cominciare di Ruben e Francesca. "Ad essere la fidanzata polla di un pollo non ci sto" tuona Francesca nel promo della seconda puntata e questo significa solo una cosa: Ruben ha reagito? Sembra proprio di sì. I fan non fanno altro che attendere la vendetta del povero fidanzato e il fatto che dalle foto postate da gruppi fan e dalle stesse fidanzate ieri tornate a casa, sembra proprio che Francesca sia la grande assente del gruppo. I due sono andati allo scontro e hanno lasciato il programma ognuno per conto suo o c'è altro che ancora non sappiamo? Le anticipazioni parlano di matrimoni, liti e coppie scoppiate, ci attende uno scontro all'ultimo sangue tra loro?

QUALI COPPIE SONO RIMASTE INSIEME? - "Oggi è così ... nuvoloso e quindi un pó malinconico ... come vedere questo villaggio senza più i nostri ragazzi ... come sarà andata a finire? Lunedi sera in onda la seconda puntata": le parole sono di Filippo Bisciglia e ci confermano che le registrazioni della quarta stagione di Temptation Island sono ufficialmente finite. Le coppie sono tornate a casa ma in due gruppi, quello delle ragazze e quello dei ragazzi (divisione effettuata per non far comprendere tramite eventuali avvistamenti chi sia rimasto insieme e chi no); la domanda però nasce spontanea: chi si è lasciato e chi è rimasto insieme? Cerchiamo di analizzare la situazione e di capire chi è rimasto insieme e chi no. I ragazzi sono tutti tornati attivi sui social e chi fa subito breccia nella nostra curiosità è Selvaggia Roma, la fidanzata di Francesco Chiofalo.

La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto (Clicca qui per vederla) che mette in evidenza un dettaglio non di poco conto: un anello all'anulare sinistro, un vero e proprio brillocco che riporta la nostra mente a quello che è sembrato essere l'annuncio di un matrimonio in arrivo a Temptation: che sia quindi proprio lei la fortunata? O che si tratti semplicemente di un fidanzamento? Per ora ci sono solo dubbi, intanto il gruppo delle ragazze è stato avvistato in aeroporto a Cagliari proprio oggi, tutte da sole e con la mancanza di Francesca (la fidanzata di Ruben). C'è chi ha trovato il volto di alcune di loro tristi, ma forse soltanto per gli obbligati saluti. Infine Camilla negli scatti si nota che Camilla continua a portare al dito l'anello regalatole da Riccardo per i due mesi insieme (prova che stanno ancora insieme?). Per sapere cosa sia realmente accaduto non ci resta che attendere le prossime puntate.

