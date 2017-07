BELEN RODRIGUEZ/ News: la show girl presente alla festa di compleanno dell'ex Marco Borriello (oggi, 1 luglio)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANCHE LEI ALLA FOTO DELL'EX MARCO BORRIELLO? (OGGI, 1 LUGLIO) - Dal giorno in cui ha cominciato le sue vacanze ad Ibiza, Belen Rodriguez non ha partecipato molto alla movida dall'isola spagnola. O quanto meno, questa è l'impressione guardando le sue foto pubblicate sui social network: in esse la modella argentina appare sola, in compagnia del piccolo Santiago o di alcune amiche, limitandosi a trascorrere le sue giornate nei pressi della villa nella quale trascorrerà la sua estate. In realtà, però, le cose potrebbero essere andate diversamente anche se la showgirl ha cercato di non attirare troppo l'attenzione.

Secondo quanto riportato dal sito web gossip.it, infatti, Belen avrebbe partecipato alla grande festa organizzata dall'ex fidanzato Marco Borriello qualche giorno fa proprio ad Ibiza. In occasione dei suoi 35 anni, il calciatore del Caglieri ha infatti invitato nella sua abitazione diversi amici tra i quali anche volti noti quali Paolo Cannavaro e Sabrina Ghio. Tra di essi ci sarebbe stata anche la Rodriguez con la quale Borriello è sempre stato in ottimi rapporti anche al termine della loro relazione (non a caso, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino qualcuno aveva segnalato un loro possibile ritorno di fiamma). A confermare tale presenza nel grandioso party arrivano alcune foto degli invitati proprio in compagnia della modella argentina.

