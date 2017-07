BEYONCE E JAY-Z/ Svelati i nomi dei due gemelli: Rumi e Sir (oggi, 1 luglio)

Beyonce

BEYONCE E JAY-Z: SVELATI I NOMI DEI DUE GEMELLI - Sono nati lo scorso 12 giugno ma soltanto nelle ultime ore i nomi dei due gemelli di Beyonce e Jay-Z sono diventati di dominio pubblico: le due pop star hanno cercato di mantenere a lungo il riserbo ma nulla hanno potuto davanti alla registrazione dei due nuovi arrivati. Come molti immaginavano fin dall'inizio, anche in questo caso sono stati scelti due nomi particolarmente fantasiosi: dopo la primogenita Blue Ivy, la coppia ha dato il benvenuto ai piccoli Rumi e Sir. Le voci secondo le quali invece sarebbero stati i scelti dei due si sono quindi dimostrate infondate: qualche giorno fa, infatti, alcuni magazine d'oltreoceano aveva diffuso il rumor secondo il quale i coniugi Carter avrebbero chiamato i gemelli Shawn Jr (nome originale di Jay-Z) e Bea (nomignolo di Beyonce).

La motivazione di questa scelta a dir poco bizzarra appare ancora un mistero, anche se nei social network si sono già diffuse alcune ipotesi: il nome Rumi potrebbe essere stato preso in considerazione per ricordare il poeta persiano Jalal ad-Din Muhammad Rumi mentre Sir appare ben più insolito. Oltre allo scontato riferimento all'appellativo in uso nei paesi anglosassoni per rivolgersi ad un nuovo importante, si vocifera che Jay-Z potrebbe averlo scelto per rendere omaggio al collega Sir The Baptist, nei confronti del quale ha sempre mostrato un grande apprezzamento. Sta di fatto che nelle ultime ore tale scelta ha scatenato l'inevitabile ironia del web e qualche critica.

