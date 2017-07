BIRTH - IO SONO SEAN/ Su Italia 1 il film con Nicole Kidman (oggi, 1 luglio 2017)

Birth - Io sono Sean

BIRTH - IO SONO SEAN, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Birth - Io sono Sean, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere drammatica e thriller dal titolo in lingua originale Birth. Si tratta di un film americano del 2004 diretto dal regista Jonathan Glazer il quale ha collaborato nella stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Milo Addica e Jean Claude Carriere. Nel cast sono presenti tra gli altri Nicole Kidman, Cameron Bright, Danny Huston, Lauren Bacall e Alison Elliot. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BIRTH - IO SONO SEAN, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una donna di nome Anna (Nicole Kidman) che a distanza di dieci anni dall’improvvisa morte di suo marito Sean seppur con grande sofferenza ha deciso di rifarsi una vita ed ora è prossima al matrimonio con Joseph (Danny Huston). Tuttavia poco prima della cerimonia, qualcuno bussa alla porta di Anna. Si tratta di un ragazzino che dice di essere il suo defunto marito e pertanto le chiede di non sposare Joseph. Inoltre questo bambino che dice di essere Sean inizia a scrivere ripetutamente a Anna, anche se la stessa e anche Joseph gli chiedono di non farlo.

Si decide allora di interrogare il bambino circa la vita di Sean ed alcuni suoi personali episodi a cui puntualmente il bimbo risponde correttamente. Inizialmente incredula, giorno dopo giorno Anna inizia a convincersi sempre più della veridicità delle sue parole, affezionandosi a lui a tal punto da progettare di annullare le nozze con Joseph.

Un giorno un’amica di Anna, Clara (Anne Heche) si presenta al bambino e dice che in realtà non si tratta di Sean in quanto loro erano amanti e quindi l’avrebbe riconosciuta. Inoltre svela a Anna che il bambino aveva letto alcune lettere d’amore che la donna aveva sottoratto all’interno di un pacco in cui vi erano scritti tutti i dettagli della vita di Sean e che proprio il bambino aveva letto scoprendo la sua vita e poi raccontandola a Anna. La donna è scioccata, il bimbo viene affidato a delle cure psichiatriche mentre lei prova a riprendere una vita normale sposandosi con Joseph. Nonostante un momento di panico e crisi, Joseph con il suo amore riesce a salvare Anna e i due possono finalmente sposarsi.

