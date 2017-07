BOWFINGER/ Su Italia 1 il film con Steve Martin ed Eddie Murphy (oggi, 1 luglio 2017)

Bowfinger

BOWFINGER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Bowfinger, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 22.55. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1999 da Brian Grazer e con la regia di Frank Oz mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono state scritte da uno dei principali protagonisti ed ossia Steve Martin che nel cast è affiancato da attori piuttosto conosciuti come Eddie Murphy, Heather Graham, Christine Baranski e Jamie Kennedy. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

BOWFINGER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La pellicola è incentrata sulla storia di un produttore cinematografico di nome Bobby Bowfinger (Steve Martin) che mira anche a divenire regista ma che ora si trova praticamente sull’orlo della bancarotta. Tuttavia però la fortuna ruota ancora dalla sua parte in quanto alcuni suoi collaboratori che peraltro Bobby non riesce mai a pagare gli danno del credito in quanto il produttore cinematografico li convince di essere in possesso di un’ottima sceneggiatura che di sicuro grazie alle sue doti potrà diventare un film di indiscusso successo. L’idea di Bobby è mettere in piedi un film che ha come protagonista una star, il tutto però all’insaputa della stessa. Si decide allora che il protagonista della pellicola sarà un noto ed amato attore di nome Kit Ramsey (Eddie Murphy) che è sempre al centro dell’attenzione nonché circondato quotidianamente da tanti fedeli collaboratori.

L’attore però sta seguendo alcune sedute dallo psicanalista, e le sue condizioni emotive e psichiche sembrano peggiorare di giorno in giorno specialmente quando inizia ad essere accerchiato da persone sconosciute che lo portano a credere di stare impazzendo. Esce allora dalle scene. Per Bobby è un grosso problema che però prontamente risolve grazie al fatto che Kit ha un fratello che è identico a lui. Il suo nome è Jiff (Eddie Murphy). Jiff seppur in un primo momento appare alquanto impacciato, poi dimostra di essere molto disinvolto anche nelle parti in cui deve collaborare con la bella attrice Daisy (Heather Graham).

Sarà proprio Daisy a comprendere per prima l’inganno che ha preparato Bobby, e così il produttore viene messo alle strette, ma grazie ad un filmato che possiede contro Kit, Bobby riesce ad ottenere la liberatoria e a far uscire il film. Grandissimo successo per tutti, a Bobby viene commissionato un ulteriore film che deve girare a Taiwan. Con lui ci sarà Jiff ed entrambi saranno i protagonisti assoluti.

