CLARA MORONI/ Chi è la corista al fianco di Vasco Rossi dal 1992 (Concerto Modena Park 2017)

Clara Moroni, corista di Vasco Rossi

CLARA MORONI, LA CORISTA DI VASCO ROSSI DAL 1992 (LA NOTTE DI VASCO, 1 LUGLIO 2017) - Il cantautore emiliano Vasco Rossi, questa sera, lunedì 1° luglio, in occasione dei 40 anni di carriera, si esibirà nal Parco Enzo Ferrari di Modena. Il concerto prevede afflussi da record, infatti il 29 giugno, già durante la prova aperta al Modena Park sono accorsi, addirittura, 15.000 spettatori. Il concerto sarà trasmesso parzialmente in diretta Rai, presentato da Paolo Bonolis. Tra i coristi di Vasco c'è Clara Moroni, cantante milanese che dal 1992 è al fianco del cantautore, a partire dal disco Gli spari sopra, uscito nel 1993, divenendo poi membro fisso dal 1996. La Moroni conduce, parallelamente al suo ruolo di corista storica di Vasco, un'interessante carriera come cantante rock, iniziata in Italia, proseguita poi negli Stati Uniti e in Australia con diverse band, come i Pablo Cruise, e infine pubblicando tre dischi di inediti composti da lei.

CLARA MORONI, LA PASSIONE PER LA MUSICA - Il 23 ottobre 2012 uscì il disco di Clara Moroni Sono quel che sono (parte 1), un EP contenente cinque canzoni, di cui quattro inediti e la cover Vola di Ivano Fossati. Due degli inediti sono stati composti interamente da lei, mentre gli altri due li ha realizzati insieme a Luigi Schiavone, chitarrista, autore e collaboratore storico di Enrico Ruggeri. Clara Moroni, negli ultimi tempi, in alcune interviste ha affermato di essere attratta dalla musica tramite un atteggiamento molto curioso, frenetico, insaziabile. Ama sperimentare sempre nuove tendenze, nuovi sound e generi musicali, infatti l'artista esordì all'inizio con diversi gruppi punk per poi approdare all'hard rock, a diversi stili rock, alla musica leggera e persino alla dance italiana. Tuttora non ha scelto una via musicale fissa, una vocazione stilistica in particolare, ma canta, compone e produce qualunque tipo di canzone riesca a suscitare la sua curiosità e rappresenti un'occasione per applicare le sue conoscenze ed esperienze.

L'anno scorso, a Città del Messico, ha tenuto un concerto per un festival di musica dance con la sua etichetta, la D.M.I., fondata nel 1995. Per il video del suo singolo Bambina brava, dell'omonimo disco pubblicato con la sua band del 2010, video uscito qualche tempo dopo, si fece ritrarre in foto completamente nuda, con la copertina del disco che copriva il pube e con un bellissimo seno completamente scoperto, mostrando un fisico asciutto e sinuoso. Verso Vasco Rossi ha esternato gratitudine, affermando che anche la carriera con quest'ultimo ha contribuito a formarla come cantante e musicista.

CLARA MORONI, LA CARRIERA ARTISTICA - Clara Moroni cominciò ad esibirsi da giovane con la sua band ispirata dal punk dei Sex Pistols e poi con gruppi di musica dark. Lavora poi come corista per artisti italiani come Loredana Berté e gli Stadio. Canta nella band Clara & Black Cars, con la quale pubblica due dischi orientati verso l'hard rock: Chi ha paura di chi del 1990 e Spiriti del 1992. Comincia in seguito a scrivere e pubblicare alcune canzoni e lavora a con Vasco Rossi come corista. Nel 1997 comincia, intanto, la sua esperienza di cantante negli USA e in Australia, che durerà fino al 2000, continuando a collaborare con Vasco. Nel 2004 pubblica un disco contenente delle sue canzoni in inglese scritte negli anni precedenti, Ten worlds, e nel 2010, con la sua band 2HOT4, incide Bambina brava per la sua etichetta D.M.I. L'EP Sono quel che sono (parte 1) del 2012 è il suo ultimo lavoro discografico.

