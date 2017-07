Come tu mi vuoi / Le curiosità sul film con Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis in onda su Canale 5

Come tu mi vuoi

COME TU MI VUOI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: CURIOSITÀ - Una produzione italiana del 2007 che ha visto in prima linea la Medusa Film e la IdeaCinema per la regia di Volfagango De Biasi che ne ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Gabriella Tommasetti, Alessandra Magnaghi e Tiziana Martini. Le musiche sono state scritte da un volto noto per tutti gli appassionati del talent Amici qual è Michele Braga. Nel cast di questo film è presente il giovane attore e musicista italiano Niccolò Senni. Nato a Roma nel settembre del 1983, Senni ha avuto modo di esordire a soli 15 anni sul grande schermo e per la precisione recitando nel film di Francesca Archibugi, L’albero delle pere. L’anno successivo ha avuto modo di collaborare con un grandissimo artista come Giuseppe Bertolucci per il film Il dolce rumore della vita mentre nel 2001 è ritornato nel cast di un film della Archibugi, Domani. Dal 2007 si sono moltiplicati i lavori al cinema ed in particolare ha avuto modo di essere diretto da Claudio Risi, Paolo Virzì, Carlo Verdone, Silvio Muccino, Ermanno Olmi e tantissimi altri ancora. Tra le principali pellicole che hanno caratterizzato sino ad oggi la sua carriera ricordiamo Matrimonio alle Bahamas, Parlami d’amore, Io loro & Lara, Fuga di cervelli, Vacanze di Natale a Cortina, Tutto molto bello, Zoolander 2, Tiramisù e nel 2017 è stato protagonista ai botteghini con il film Mamma o papà? Per la regia di Riccardo Milani.

COME TU MI VUOI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Come tu mi vuoi, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 13.40. Una pelicola di genere commedia sentimentale, una produzione italiana del 2007 con alla regia Volfagango De Biasi mentre nel cast sono presenti Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Niccolò Senni e Giulia Steigerwalt. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME TU MI VUOI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La pellicola narra le vicende personali di una studentessa di nome Giada (Cristiana Capotondi) che frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione molto brillantemente, infatti, viene definita dai propri compagni di corso una vera secchiona in quanto la sua vita ruota tutto attorno allo studio. Per dedicare tutta la sua vita ai libri, Giada si trascura sia nell’abbigliamento che nel trucco e parrucco. A volte appare sciatta e trasandata, ma si da molto da fare per mantenersi. Infatti essendo di umili origini, per poter studiare lavora come cameriera in un ristorante e nel frattempo da anche delle ripetizioni private. Di tutta altra pasta è fatta la vita di Riccardo (Nicolas Vaporidis) che invece provenendo da una famiglia benestante si preoccupa solo di partecipare ad eventi mondani e a fare scorribande con gli amici.

Proprio questa vita sregolata gli ha causato una pessima condotta universitaria, cosa che ha fatto molto arrabbiare suo padre che in mancanza di buoni risultati ha deciso di tagliargli i fondi. Tutto ciò spinge Riccardo ad avvicinarsi a Giada, consigliato anche dagli amici con l’idea di sedurla per ottenere ripetizioni gratuite. A Riccardo non piace affatto fisicamente Giada anche se sembra essere affascinato dalla sua strana personalità. Riccardo va avanti con il suo piano che sembra funzionare bene a tal punto che Giada per cercare di piacergli il più possibile decide di cambiare, trasformandosi sia nel look che nell'abbigliamento, facendosi aiutare da Fiamma (Giulia Steigerwalt), un’amica snob di Riccardo.

Grazie a Fiamma, Giada diviene più attraente e riesce a far breccia nel cuore di Riccardo. Tuttavia i loro stili di vita completamente differenti pian piano finiscono per logorare il loro rapporto, specialmente quando Giada lo vede flirtare con un’altra ragazza. Questo darà modo a Giada di riflettere sul suo cambiamento e se effettivamente valga la pena soffrire ancora per Riccardo che non sembra intenzionato a voler cambiare.

