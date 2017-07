GRIMM 6/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2017: Zerstorer ucciderà tutti! (finale di stagione)

Grimm 6, in prima Tv assoluta su Premium Action

GRIMM 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 1 luglio 2017, Premium Action trasmetterà l'ultimo episodio di Grimm 6, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "La fine". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nick (David Giuntoli) ed Eva (Elizabeth Tulloch) combattono contro il Teschio, mentre Monroe (Silas Weir Mitchell) preme per poter chiede l'aiuto di Diana (Hannah R. Loyd) per entrare nel portale. Adalind (Claire Coffee) e Renard (Sasha Roiz) si oppongono, mentre la bambina sente tutto dalla stanza affianco. Intanto, Rosalee (Bree Turner), Wu (Reggie Lee) e Hank (Russell Hornsby) scoprono che la lingua usata nel libro delle profezie annuncia qualcosa di terribile. Il teschio sfrutterà infatti il Grimm per attraversare il portale e prendere Diana. Anche se Rosalee cerca di avvisare il marito, Diana prende il legnetto magico ed apre il portale, spingendo Nick ed Eva a ritornare nel mondo reale. Dietro di loro tuttavia c'è anche il Teschio, ma una volta insieme agli altri amici, lo specchio si infrange e della creatura non c'è alcuna traccia.

Rosalee rivela agli amici di aver scoperto come l'entità abbia sfruttato Eva per attirare Nick ed in seguito rapire Diana perché diventi la sua sposa. Poco dopo, la bambina riferisce ad Eva di vederla diversa e la donna scopre di non poter entrare più in Vogel. Diana invece inizia a gridre che il teschio sta arrivando a prenderla. Nel frattempo, il teschio assume forma umana ed uccide un uomo dopo aver attraversato lo specchio di una toilette. Nick intuisce che per poter fermare il Zerstorer devono raggiungere il luogo in cui tutto è iniziato, dove Monroe ha consegnato la chiave al Grimm la prima volta. Per proteggere Diana, la squadra crea un preparato che la possa occultare al Zerstorer, mentre quest'ultimo uccide una persona in obitorio ed inizia a seguire le tracce.

Dato di un bastone, prosegue con diversi omicidi. Sulla scena del crimine giungono Wu ed Hank, che riferiscono poi al resto del gruppo del bastone usato dall'entità. Vengono raggiunti poi da Trubel (Jacqueline Toboni), che ha completato la sua missione con l'organizzazione Wesen, ed intuiscono che il legnetto è in realtà parte dello strumento mortale di Zerstorer. Quella notte, Diana si sveglia in preda ad un incubo, grazie a cui capisce che Zerstorer sta cercando di rapire anche il fratellino. Poco dopo, Nick raggiunge la centrale in seguito ad un avvistamento del teschio, ma non appena Wu lo attacca, viene ucciso. Anche Hank viene trafitto alla gola con il bastone e muore all'istante.

GRIMM 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 LUGLIO 2017, EPISODIO 13 "LA FINE" - Il finale di stagione sancirà la fine anche per la squadra del Grimm? Abbiamo assistito in precedenza alla morte di Wu ed Hank ed ora è facile immaginare come Zerstorer sia ancora più determinato a completare la propria missione. L'entità infatti attacca il negozio di spezie e ferisce a morte anche Eva. Dopo aver sterminato la squadra, rivela a Nick di poter riportare tutti in vita ma dovrà consegnargli il legnetto. Tribel, Kelly e la zia Marie tuttavia si danno da fare per uccidere l'entità, riuscendo alla fine ad ottenere ciò che vogliono. Il legnetto passa quindi di proprietà a Nick e tutta la squadra viene resuscitata. Non appena il Grimm cerca di riportare in vita Adalind, appare un portale per accedere all'altro mondo e risucchia Nick all'interno. Compare poi a casa di Monroe e Rosalee, dove scopre che si è trattato in realtà di un test per capire se fosse degno del legnetto. Vent'anni più tardi, Kelly e Diana portano avanti l'eredità dei Grimm, combattendo al fianco di Nick ed Adalind, così come i tre gemelli di Monroe e Rosalee.

