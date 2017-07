Guido Elmi/ Il produttore di Vasco Rossi e la sua preferenza per "Bollicine" (Modena Park)

Guido Elmi, produttore di Vasco Rossi

GUIDO ELMI, IL PRODUTTORE DI VASCO ROSSI: LA SUA PREFERENZA PER "BOLLICINE" (CONCERTO MODENA PARK 2017) Questa sera grande spettacolo di musica al Modena Park per il concerto dei 40 anni di carriera di Vasco Rossi. Un evento straordinario organizzato e prodotto dal cosiddetto alterego del rocker emiliano, Guido Elmi. Elmi è un collaboratore storico di Vasco con il quale ad esempio decide la scaletta dei brani ed ha scritto diverse canzoni. In una recente intervista rilasciata alla GazzettadiModena, Guido Elmi ha parlato della sua lunghissima esperienza al fianco del cantante dando alcune chicche tra cui la canzone a cui lui è maggiormente legato: “Una delle mie preferite è sicuramente “Bollicine” della quale ho curato la parte strumentale mentre Vasco ci ha fatto la melodia. Il brano è nato perché avevo comprato una chitarra elettrica a dodici corde, come quella di Tom Petty nell'album “Damm the Torpedoese” del 1979. Mi misi a giocare e poi feci ascoltare a Vasco il motivetto e lui ci ha costruito la canzone. Due in quel periodo ascoltavo solo musica straniera? È verissimo. Infatti, confondevo tranquillamente Venditti con De Gregori. E' stato Vasco che mi ha indirizzato verso i cantautori italiani. Anche adesso non ascolto quasi niente di italiano a parte quello che faccio io”.

GUIDO ELMI, IL PRODUTTORE DI VASCO ROSSI E IL RAPPORTO PROFESSIONALE CON IL CANTANTE (CONCERTO MODENA PARK 2017) - Tutto pronto per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park, in programma questa sera sabato 1 luglio. Una delle figure più importanti per Vasco nella sua carriera artistica di 40 anni è stata quella di Guido Elmi, meglio conosciuto dai fan con il nome d'arte Steve Rogers (che finì, alla fine degli anni Settanta, per dare il nome anche alla band che si esibiva nei concerti insieme ad un allora giovanissimo Vasco). Intervistato qualche mese fa, Guido Elmi aveva confermato come stesse lavorando sulla produzione del concerto di Vasco da svariati mesi (ottobre 2016), svelando anche quale fossa la sua canzone preferita: Bollicine. Per Elmi quello di questa sera sarà un appuntamento importantissimo, visto che cementificherà ulteriormente il suo rapporto professionale con Vasco Rossi, di cui è lo storico produttore discografico. Nel 2016, infine, ha anche pubblicato un album, che di fatto ha segnato il suo esordio, intitolato 'La mia legge'.

GUIDO ELMI, BIOGRAFIA - Guido Elmi è conosciuto soprattutto con il suo nome d'arte Steve Rogers. Dall'età di 32 anni collabora insieme a Vasco Rossi. Il loro sodalizio dura dal 1980. Quasi quarant'anni insieme, un'infinità. Durante tutti questi anni, Guido Elmi è riuscito ad entrare in tante canzoni di Vasco, le stesse che canterà in occasione del concerto evento del Modena Park domani, sabato 1 luglio. Oltre ad essere stato 'dietro' alcuni strumenti musicali durante le registrazioni dei nuovi singoli di Vasco, Steve Rogers ha anche partecipato nei primi anni attivamente ai concerti, entrando di diritto nella Steve Rogers Band, che accompagnava Vasco nei suoi primi concerti. Guido Elmi, inoltre, ha prodotto uno degli album più conosciuti del rocker italiano nella fine degli anni Settanta, intitolato 'Colpa d'Alfredo'. Il suo nome è associato anche ad un'etichetta discografica, la NoPop, nata nel 2005. L'intento era quello di trovare nuovi giovani artisti capaci di riscrivere le pagine del rock italiano, ma l'esperienza non è stata molto fortunata. Dopo soli 4 anni infatti, nel 2009, l'etichetta discografica cessa di esistere.

