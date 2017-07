Giorgio Manetti/ Uomini e Donne: "Io e Gemma dormivamo separati a causa del suo respiro pensate!"

Gemma Galgani Giorgio Manetti, uomini e donne

Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Volevo un futuro con Gemma anche se dormivamo separati a causa del suo respito pensate!"

NUOVE RIVELAZIONI DI GIORGIO MANETTI - Sul settimanale DiPiù continua l'intervista a puntate di Giorgio Manetti. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne torna a parlare del rapporto con Gemma Galgani, svelando retroscena inediti della loro relazione. In particolare Giorgio tiene a smontare un accusa fattagli da Gemma qualche tempo fa, svelando inoltre di come fosse costretto a dormire lontano da lei per un problema di... respiro: "Gemma, quando dorme, ha un po' il respiro pesante e allora io le dicevo 'Tesoro, vado a dormire di là perchè io ho il sonno molto leggero'. - poi Manetti continua - Un giorno però lei ha deciso di andare a dormire sul divano, perchè le dispiaceva che andassi via io. Ho cercato di convincerla, ho cercato di fermarla... Poi in tv mi ha accusato di averla fatta dormire in una cuccia. Mi è dispiaciuto, non si fa. Non era una cuccia, ma sicuramente ho sbagliato a lasciarla andare. Io ci tenevo a lei".

Un'accusa che Giorgio Manetti non ha mandato giù, così come non è riuscito a digerire quando quel famoso 4 settembre la Galgani lo lasciò nonostante il progetto fatto insieme di aprire un'attività insieme e poi magari costruire il loro futuro di coppia fuorin dagli studi: "La mia idea era che poi lei, piano piano, si sarebbe trasferita dalle mie parti e avremmo conquistato la felicità. - quindi da lì la decisione - A quel punto, per non fare un torto a Maria De Filippi, decidemmo di comunicare alla redazione del programma che non ci saremmo più presentati in trasmissione, se non per i saluti. - e conclude - Invece lei è entrata in studio e ha deciso di lasciarmi davanti a tutti. Era il 4 settembre 2015. Uno dei giorni più brutti della mia vita".

© Riproduzione Riservata.