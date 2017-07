INTERCEPTOR/ Su Iris il film con Mel Gibson e Steve Bisley (oggi, 1 luglio 2017)

Interceptor

INTERCEPTOR, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Interceptor, il film in onda su Iris oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere azione e fantascienza conosciuta soprattutto con il titolo Mad Max con cui è stato distribuito in Australia nel 1979, questo film ha saputo rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio per un giovanissimo Mel Gibson. Il film è stato diretto dal regista George Miller che si è preso cura anche del soggetto in cooperazione con Byron Kennedy. Nel cast oltre a Mel Gibson figurano Joanne Samuel, Steve Bisley e Hugh Keays Byrne. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

INTERCEPTOR, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film viene ambientato in un prossimo futuro, in Australia dove si hanno scarse riserve di energia. L’intera società è fatta da piccole comunità che in qualche modo al proprio interno possiedono un po’ di pace e tranquillità. All’esterno però il mondo è in balia di agguerriti criminali contro cui a combattere ci sono pochi agenti di polizia che pattugliano la strada con la speranza di far rispettare la legge. Tra i pericolosi criminali vi è anche il teppista Crawford il quale entra in possesso di una potente macchina, la V8 Interceptor. Tuttavia, l’agente scelto Max Rockatansky (Mel Gibson) riesce ad intercettarlo e ad ucciderlo dopo un inseguimento. Max deve vedersela con la gang di cui faceva parte Crawford, la quale capitanata da Bubba Zanetti inizia a seminare il panico nella città, devastando negozi e stuprando giovani donne. Non c’è nessuno che riesce a fermarli anche per la scarsità di agenti rimasti, così il collega di Max, Jim Goose (Steve Bisley) decide di fare qualcosa. Ben presto però il poverino diventa oggetto di mira della gang che lo fa bruciare vivo. Max è sconvolto da questi fatti così decide di allontanarsi un po’ dal caso, andando con sua moglie Jessie (Joanne Samuel) in vacanza. Ma qui vengono raggiunti dalla spietata gang che si mette sulle tracce della donna la quale però riesce a scappare, anche se in un secondo momento nonostante tutti gli sforzi e le premure di Max, i motociclisti travolgono ed uccidono Jessie e il loro figlio. Lacerato da profondo dolore e da vendetta, Max grida vendetta e a bordo della V8 Interceptor fa strage di tutti i membri della gang di motociclisti compiendo a suo modo giustizia mentre lui a bordo della potente macchina si allontana nel deserto.

