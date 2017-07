L'UOMO DEI SOGNI/ Su Iris il film con Kevin Costner e James Earl Jones (oggi, 1 luglio 2017)

L'uomo dei sogni

L' UOMO DEI SOGNI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - L'uomo dei sogni, il film in onda su Iris oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica del 1989 diretta da Phil Alden Robinson (Al vertice della tensione, 90 minuti a New York, I signori della truffa) ed interpretata da Kevin Costner (Balla coi lupi, Waterworld, Robin Hood - Principe dei ladri), James Earl Jones (Rogue One - A Star Wars Story, Conan il barbaro, Il principe cerca moglie) e Ray Liotta (Quei bravi ragazzi, Qualcosa di travolgente, Abuso di potere). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L' UOMO DEI SOGNI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ray Kinsella (Kevin Costner) è un agricoltore dell'Iowa. Una sera, mentre passeggia nel suo campo, una voce e una strana sensazione gli impongono di costruire un campo da baseball regolamentare nel suo terreno. Appena terminata la costruzione del campo a Ray appare lo spirito di Joe "Shoeless" Jackson (Ray Liotta), storico giocatore dei White Sox degli anni '10. Gradualmente a Ray si manifestano i membri di tutta la squadra con a formazione del 1919. Quegli uomini furono al centro di un grande scandalo, e la squadra fu squalificata con l'accusa di avere venduto una partita.

La missione di Ray però non è finita e la voce misteriosa lo guida alla ricerca di alcuni personaggi legati in diversi modi alla squadra dei Chicago White Sox. Il primo è Terence Mann (James Earl Jones), ex giornalista sportivo ora ritiratosi a vita privata, seguito da Archibald Graham (Burt Lancaster), ex giocatore di baseball. Ray scopre che quest'ultimo è morto da anni, ma per incontrarlo viene magicamente riportato al 1972.

Ray capisce che a legare fra loro questi uomini è suo padre, grandssimo fan dei White Sox morto molto giovane, quando Ray era ancora piccolo. Intanto il fratello di Annie (Amy Madigan), moglie di Ray, vorrebbe convincerli a vendere la fattoria e l'annesso campo da baseball. L'uomo, a differenza della sorella, non riesce a vedere i giocatori fantasma e crede che i suoi parenti stiano impazzendo. Ray però non vuole lasciare la sua ricerca, perchè sente che prima o poi lo porterà a rincontrare il padre.

