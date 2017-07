La notte di Vasco Rossi/ Concerto su Rai 1, Paolo Bonolis è stato scelto dal rocker in persona

Vasco Rossi

LA NOTTE DI VASCO, LO SPECIALE SU RA1 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI VASCO ROSSI A MODENA PARK

ECCO COME SEGUIRA' L'EVENTO LA RAI - Mancano poche ore all'inizio del grande evento con il quale Vasco Rossi festeggerà il suo 40 anni di carriera. Un grandissimo concerto a Modena che sarà seguito anche con uno speciale su RaiUno condotto da Paolo Bonolis. È proprio lui, in un'intervista a La Repubblica, a svelare come si svolgerà la serata: "Rai1 fa servizio pubblico raccontando una pagina evento di uno dei tanti romanzi di formazione della cultura italiana: stavolta si declinerà nelle tre ore e 40 del concerto di Vasco. - poi il noto conduttore svela - Non lo seguiremo integralmente, chi vuole ascoltare tutte le canzoni deve andare al cinema".



IL CONDUTTORE SARA' PAOLO BONOLIS - 195 minuti di interventi, musica e molto altro. E' questo che offrirà lo speciale La notte di Vasco a tutti i telespettatori di Rai 1. Una serata evento che promette di tenere alta l'attenzione dei fan del Blasco che non sono potuti intervenire al Modena Park per il live del rocker e che potrà contare su vere e proprie incursioni sul palco modenese. E' stato proprio il Komandante a scegliere Paolo Bonolis come conduttore di punta, affidandosi ad una conoscenza che dura da oltre 26 anni. I due infatti si sono conosciuti grazie al programma "3, 2, 1 contatto!", come racconta lo stesso Bonolis a La Repubblica. "Credo di essere stato uno dei primi ad ospitarlo", ha affermato il conduttore, sottolineando come all'epoca ignorava chi fosse Vasco Rossi e soprattutto che ben presto sarebbe diventata una vera e propria leggenda della musica italiana. "L'altra sera io e Vasco ci siamo messi a ballare 'Una splendida giornata'", continua nel suo intervento, a dimostrazione dell'unione e dell'emozione che unisce i due pilastri dello spettacolo e musica nostrani. [Aggiornamento a cura di Morgan K. Barraco]

GLI OSPITI - Una serata che molti stanno confondendo con una possibile diretta del concerto di Vasco Rossi a Modena Park. In realtà non è così. Lo speciale di Rai1 condotto da Paolo Bonolis racconteranno i 40 anni di carriera del rocker tra immagini inedite, spezzoni di interviste ma, soprattutto, tanti ospiti. In particolare, sulla pagina ufficiale di Rai1, la rete che ospiterà la serata evento, sono stati annunciati Fiorello, MaddalenaCorvaglia, GaetanoCurreri e Michele Bravi. L'appuntamento è nella prima serata di Rai1 e, sicuramente, i fan del rocker non rimarranno delusi almeno tutti coloro che non sono riusciti, per un motivo o per l'altro, ad essere presente al concerto evento che oggi si terrà al Modena Park. Ci saranno anche dei collegamenti con il concerto? Sembra proprio di no visto che la trasmissione dovrebbe essere registrata già da giorni.

NUMERI DA URLO Il concerto di Vasco Rossi al Modena Park resterà nella storia della musica mondiale per i tanti record battuti. Infatti, sarà l’evento musicale non gratuito con il maggior numero di spettatori presenti (220 mila contro i 198 mila degli a-Ha a Rio de Janeiro nel 1991). Un incasso pari a 12 milioni di euro a fronte di un investimento da parte degli organizzatori di circa 10 milioni di euro di cui 440 mila euro sono finite nelle casse del comune modenese. Per tutto l’indotto (alberghi, locali, ristoranti, etc..) è stato calcolato un giro d’affari di 6 milioni di euro. Sono attesi 900 pullman, 22 treni speciali e 60 mila auto per un volume straordinario di afflusso che sarà gestito da circa 1550 agenti di cui ben 350 vigili che si gioveranno di 55 telecamere a riconoscimento facciale dislocate nella zona. Infine, il palco sui cui si esibirà il rocker di Zocca tra poche ore, è largo ben 150 metri ed è alto come un palazzo di 8 piani con la bellezza di 29 torri di ritardo del suono.

Su Rai 1 arriva "La notte di Vasco" programma dedicato al Concerto evento di Vasco Rossi a Modena Park, presentarlo sarà Paolo Bonolis. La serata prevede collegamenti in diretta dall'evento intervallato da interventi in studio di alcuni ospiti che accompagneranno Paolo Bonolis nell'analisi delle canzoni e nell'approfondire i lunghissimi 40 anni di carriera del cantante rock. Un evento unico di portata internazionale che solo una personalità come Vasco Rossi è riuscito a trasformare un "semplice" concerto in qualcosa di nuovo e questa portata basti pensare ai 220000 biglietti venduti per l'occasione oltre alle sale cinema che trasmetteranno il diretta l'evento. Saranno quindi selezionate le canzoni trasmesse perchè il focus di "La notte di Vasco" sono i 40 anni di Vasco Rossi.

GLI OSPITI Ad accompagnarlo in questa maratona dedicata a Vasco Rossi, Paolo Bonolis ha scelto il leader degli Stadio Gaetano Curreri, la giornalista Milena Gabanelli, la showgirl Maddalena Corvaglia (ex moglie di Stef Burns batterista di Vasco Rossi) e l’ex calciatore Marco Materazzi con la famiglia oltre a Rosario Fiorello. Come spiega lo stesso presentatore in una intervista a Repubblica, sono state scelte "persone legate al suo mondo. Tutti daranno il proprio contributo per fare questa Tac all'anima di Vasco."

COME SEGUIRE LA NOTTE DI VASCO IN STREAMING I fans di Vasco senza biglietto avranno la possibilità di vedere gli highlights della serata in diretta tv su Rai 1 sul digitale terresttre e non solo. Come sempre sulla piattaforma online Raiplay sarà possibile godersi lo spettacolo in diretta streaming sia sui computer che sui dispositivi mobili come smartphone, iPad, tablet e compatibili (clicca qui per la diretta streaming di Rai Uno). La società di produzione di Bonolis, la sdl.tv metterà inoltre a disposizione di tutti gli appassionati materiali video inediti del Concerto di Vasco Rossi come immagini dai backstage e contributi speciali. Inoltre per chi vuole seguire al 100% il concerto di Vasco e non è in possesso dei biglietti potrà farlo grazie allete 150 sale cinematografiche sparse per l'Italia che lo strasmetteranno in diretta.

