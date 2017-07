Laura Schmidt / Chi è la moglie di Vasco Rossi: età, origini e curiosità

Vasco Rossi

Laura Schmidt, chi è la moglie del noto cantante Vasco Rossi? Età, origini, curiosità e tutto quello che c'è da sapere

TUTTO SULLA MOGLIE DI VASCO ROSSI - Laura Schmidt è un nome sentito spesso dal pubblico italiano. Ma in pochi sanno davvero chi sia. Laura Schmidt, oggi quarantasettenne, oggi moglie di Vasco Rossi, è una donna italiana di origini tedesche; nata a Milano da un padre da Ratisbona. Schmidt non è un personaggio che orbita nel mondo dello spettacolo e il motivo per cui si è ritrovata protagonista nella cronaca è il suo matrimonio con uno dei più celebri cantautori italiani: Vasco Rossi. Schmidt, durante gli anni dell'adolescenza, ha studiato alla scuola cattolica delle suore Orsoline. Da giovane adulta ha iniziato a lavorare presso l’agenzia investigativa di Tom Ponzi. Durante l’estate del 1987, a soli 17 anni, Laura Schmidt conosce l’amore della sua vita, Vasco Rossi. Vasco, al tempo, ha il doppio dell’età della giovane ragazza: 17 anni separano i due.

Tutto ciò non ostacola la loro attrazione fatale. Laura e Vasco si sono messi insieme probabilmente all’inizio del 1988. Trascorsi appena tre anni, nel 1991, la coppia ha un figlio, Luca Rossi Schmidt, terzo figlio per Vasco che nel 1986 ne aveva già avuti due, Davide e Lorenzo, da due madri diverse e primo per Laura. Per il matrimonio i due attendono addirittura 25 anni e celebrano la propria unione il 7 luglio 2012. Il motivo del matrimonio è burocratico. Vasco Rossi vuole infatti che la sua compagna di vita, nella successione, goda di garanzie e diritti.

