LE DONNE DI VASCO ROSSI/ Da Albachiara a Una canzone per te: le rivelazioni di Gabriella Sturiani

Vasco Rossi, concerto Modena Park

Le donne di Vasco Rossi, da Albachiara a Una canzone per te: tutti gli amore che hanno ispirato il cantante

LE RIVELAZIONI DI GABRIELLA STURIANI - Vasco Rossi e le canzoni dedicate alle donne della sua vita. Una di queste, Gabriella Sturiani, attraverso Vanity Fair, racconta la sua storia d'amore con il Komandante. Questo uno stralcio dell'intervista: "Avevo 13 anni ed ero con mia cugina in un locale di Rimini, il Quinta dimensione, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980, e io figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco. Così scopro che quel tipo incontrato anni prima si chiamava Vasco Rossi, che faceva il cantante e che era abbastanza famoso. Così arriviamo all’11 luglio 1983, concerto al Baccara di Lugo. Incontro uno che lavora nel suo staff, Guido Elmi, amico di mio fratello. Gli dico di portarmi da Rossi. Lui conosce i miei, prova a farmi cambiare idea, poi si arrende e mi indica la stanza di Rossi. Io entro, chiudo la porta e gli dico: “Adesso non mi scappi”». La donna ricorda Vasco Rossi come un uomo buono, dolce, riservato e premuroso. La storia è finita quando la Sturiani rimase incinta, Vasco Rossi non era ancora pronto per diventare padre

TUTTE LE DONNE DI VASCO ROSSI - Tutto pronto per il grande evento, mancano pochissime ore al concerto di Vasco Rossi. Ogni canzone del noto cantante racconta una storia e molte di queste sono dedicate ad una donna, donne che sono realmente esistite e che hanno ispirato Vasco nel corso della sua carriera. Andiamo a scoprire l'identità di queste donne. Iniziamo con la canzone Gabri: la ragazza che gli faceva “tremare il cuore” è, in realtà, Gabriella Sturiani. Gabri restò incinta e la grande storia d’amore tra i due tramontò perché per Rossi non era il momento giusto per diventare padre. Dal loro rapporto è nato Lorenzo, riconosciuto dal padre tra il 2003-2004. Vasco Rossi ha avuto una storia anche con Barbara D’Urso nel lontano 1979. Si dice che la canzone “Brava” sia dedicata proprio a lei. Il capolavoro Albachiara è dedicato a Giovanna, la figlia del proprietario del bar sotto casa. Quando la ragazza scoprì di essere la protagonista della canzone non la prese bene. Per questo motivo Vasco le scrisse poi “Una canzone per te”.

Ultima donna in ordine temporale la compagna di una vita Laura Schmidt. Sposati dal 7 luglio 2012, la coppia si dice ancora innamoratissima. Vasco Rossi, in una recente intervista a Vanity Fair, ha espresso tutta la gratitudine nei confronti della donna che lo affianca da una vita: “Laura mi ha insegnato il senso della famiglia”. Tra le tante donne passate nella vita di Vasco Rossi lei è senza ombra di dubbio la più importante. Tra poche ore potremmo godere dei suoi grandi successi. I suoi fan sono in trepida attesa per l'inizio del suo show.

