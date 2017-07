Maddalena Corvaglia/ L'ex moglie di Stef Burns ospite su Rai 1 (La notte di Vasco)

Maddalena Corvaglia (LaPresse)

MADDALENA CORVAGLIA: L'EX DI STEF BURNS SU RAI 1 PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSI (LA NOTTE DI VASCO) Maddalena Corvaglia questa sera sarà presente nel programma di Rai 1, La notte di Vasco, per accompagnare e raccontare il concerto del Modena Park con cui il Vasco Nazionale festeggia davanti a 220 mila fan in delirio i suoi 40 anni di carriera. La Corvaglia negli ultimi anni ha vissuto da vicino le vicissitudini del rocker emiliano essendo stata la moglie del chitarrista Stef Burns. A proposito di Burns, in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Resto del Carlino, il musicista ha parlato del rapporto con il cantate nato a Zocca ed in particolare ha sottolineato: “Quello che piace di Vasco è che è un cantautore che riesce a cambiare sul momento, quando se la sente, il pezzo, ad improvvisare. Quando si suona con lui non devi seguire le regole; per esempio la strofa è due giri, il ritornello è un giro; no! Lui ogni tanto dice: la seconda strofa sarà tre giri perché ho più cose da ‘dire’ e questa è una bellissima cosa”.

MADDALENA CORVAGLIA, DALLA SEPARAZIONE DA STEF BURNS AL CONCERTO DI VASCO ROSSI (LA NOTTE DI VASCO) Maddalena Corvaglia nell’ultimo periodo è stata al centro delle questioni di gossip per via della separazione dal marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Una rottura che senza dubbio ha lasciato un segno dell’ex velina bionda di Striscia la Notizia. Negli ultimi giorni erano state insistenti le voci di un ritorno di fiamma con l’attore e conduttore televisivo Enzo Iacchetti con cui in passato aveva avuto una lunga storia d’amore. Un flirt che la bella Maddalena ha prontamente smentito durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel corso della quale ha parlato senza mezzi termini di classica bufala estiva. Ad enfatizzare il concetto che in questa fase della propria vita Maddalena Corvaglia non sia alla ricerca di un nuovo amore arrivano le parole in cui ricorda come il suo unico amore sia rappresentato dalla figlia Jamie Carlyn avuta proprio nella relazione con il chitarrista di Vasco Rossi. La Corvaglia ha anche rimarcato che da quando è diventata madre vive perennemente con il senso di colpa per qualsiasi cosa faccia in quanto teme di non fare il bene della figlia. Infine, ha voluto sfatare il mito del genitore – amico aggiungendo che la figlia nel corso della propria esistenza avrà tanti amici ma a lei tocca il ruolo di insegnare ed imporre delle regole alla figlia anche al rischio di sembrare una sorta di nemica.

LA CARRIERA - Maddalena Corvaglia è nata a Galatina nel mese di gennaio del 1980 ma la sua famiglia è originaria del Salento ed in particolare della cittadina di Presicce. Sua madre ha svolto la professione di insegnante di sostegno mentre suo padre, scomparso nel 1995, era un valente avocato. Da sempre intenzionata a lavorare nel mondo dello spettacolo, in ragione di una indiscutibile bellezza prende parte a 17 al principale concorso di bellezza italiano ed ossia Miss Italia senza tuttavia riuscire ad arrivare nei primissimi posti. Dopo aver concluso il ciclo di studi con la maturità classica, nel 1999 decide a 19 anni di partecipare ai casting per far parte del tg satirico Striscia la notizia come velina bionda. Le cose vanno nel migliore dei modi con la Corvaglia che va ad affiancare la velina mora Elisabetta Canalis in quello che è uno dei programmi italiani più visti e seguiti. La sua partecipazione al programma andrà avanti per tre stagioni dopodiché per la Corvaglia si aprono le porte di tante altre trasmissioni di successo. Fa da inviata per i programmi Operazione trionfo in onda su Italia Uno e per Stranamore su Rete Quattro, prende parte nel 2004 a Saranno Veline e nel 2005 è tra i conduttori del La Domenica del Villaggio in onda su Rete 4. Dal 2009 al 2011 ha collaborato con L’Arena di Giletti nelle vesti di opinionista fissa, ruolo che andrà ad occupare per altri programmi come Domenica Live e Verdetto finale. Nella stagione 2016/17 ha fatto parte del programma Paperissima Sprint su Canale 5.

