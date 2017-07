Milena Gabanelli/ La giornalista che ha intervistato il Blasco ospite di Rai 1 (La notte di Vasco)

Milena Gabanelli a La Notte di Vasco

MILENA GABANELLI, LA GIORNALISTA OSPITE SU RAI 1 (LA NOTTE DI VASCO, 1 LUGLIO 2017): LA SUA INTERVISTA AL BLASCO Tra gli ospiti che questa sera commenteranno il concerto evento del Modena Park per i quaranta anni di carriera del rocker Vasco Rossi, ci sarà anche la giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli. L’ex presentatrice ed icona del programma Report, ha una certa predilezione per la musica di Vasco Rossi e soprattutto lo ha intervistato in più occasioni riuscendo a conoscere molto del Vasco uomo e genitore di tre figli. In una delle più belle interviste della Gabanelli, Vasco ha parlato del rapporto con i figli e di come tutto abbia avuto inizio: “Ho riconosciuto il primo a 5 anni, era stata la storia di una notte. L’altro invece ha voluto incontrarmi quando ne aveva 14: voleva sapere da me se era figlio mio o no. Come è andata? Gli ho detto: Benissimo, andiamo subito a fare l’esame del Dna, ed è risultato che era mio figlio. Lorenzo. È nato subito un rapporto bello e intenso; l’ho preso con me perché aveva smesso di andare a scuola, era stato bocciato per tre anni. E adesso si sta laureando”.

MILENA GABANELLI, LA GIORNALISTA OSPITE SU RAI 1 (LA NOTTE DI VASCO, 1 LUGLIO 2017) - Sta per finire l'attesa per l'evento musicale dell'anno dedicato al grande Vasco Rossi. Il concerto, che si terrà al Parco Enzo Ferrari, sarà trasmesso in diretta da Rai Uno a partire dalle 20.35 di questa sera sabato 1 luglio. A condurre la serata sarà Paolo Bonolis che verrà affiancato da una lunga serie di ospiti pronti ad omaggiare il Komandante. La giornalista e conduttrice rai Milena Gabanelli sarà tra questi. Per la prima volta, quest'anno, Report, la trasmissione di Rai Tre che per vent'anni la Gabanelli ha condotto, è stata guidata da Sigfirdo Ranucci. Quest'ultimo ha ammesso che l'eredità della storica conduttrice Rai è davvero complessa da gestire. In una recente intervista rilasciata alla trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora, la Gabanelli ha rivelato di aver guardato la prima puntata della nuova edizione di Report da casa con grande ammirazione. In un'altra intervista la Gabanelli è apparsa alquanto contrariata con la Rai per via della bocciatura ottenuta dal nuovo sito d'informazione. La conduttrice si era detta pronta ad abbandonare l'azienda qualora il sito non fosse stato attivato in tempi brevi.

MILENA GABANELLI, LA CARRIERA - Milena Gabanelli è una giornalista e conduttrice televisiva nata a Nibbiano nel giugno del 54. La sua collaborazione in Rai inizia nel 82 quando inizia ad occuparsi di trasmissione d'informazione su rai Tre. Negli anni novanta contribuisce ad introdurre in Italia una nuova forma di video giornalismo, munendosi di videocamera portatile e creando un contatto più reale e diretto durante le interviste. Nel 1989 collabora con Giovanni Minoli nella trasmissione Speciale Mixer. nel corso degli anni 90 è stata poi spesso inviata come giornalista di guerra in diverse regioni del mondo come Vietnam, Sudafrica, Mozambico, Somalia e Cecenia. Nel 94, sempre Giovanni Minoli, le propone di prender parte al programma Professione Reporter in cui nuovi ed aspiranti giornalisti fanno informazione. Nel 1997 da vita a Report la trasmissione di Rai 3 che condurrà fino al 2016. Nel''aprile del 2013 rifiuta la candidatura a Presidente della Repubblica proposta dal Movimento a 5 stelle.

