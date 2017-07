Matrimonio Roberta Bruzzone / Si è sposata con Massimo Marino: tutti i dettagli sulle nozze

Roberta Bruzzone marito

Roberta Bruzzone si è sposata! Il marito è Massimo Marino, 47enne funzionario della Polizia di Stato

LE NOZZE DI ROBERTA BRUZZONE - Quello di ieri per Roberta Bruzzone è stato un giorno di grande gioia: la nota criminologa è infatti convolata a nozze con Massimo Marino, 47enne funzionario della polizia di Stato. I due sono convolati a nozze a Freggene, nota località di mare a 40 km da Roma (città di entrambi), presso lo stabilimento balneare-ristorante Onda Anomala. A presentare quello che è da oggi suo marito è proprio la Bruzzone che ha rilasciato un'intervista esclusiva a DiPiù, nel quale racconta: "Il nome di mio marito è Massimo Marino, ha quarantasette anni ed è un funzionario di polizia che ha ricoperto incarichi di altissima responsabilità. Ora Massimo lavora come vicequestore aggiunto alla Direzione centrale antidroga della Polizia di Stato; ma lavorava in un altro dipartimento, all'Antiterrorismo, quando ci siamo conosciuti per la prima volta - ed ecco allora che la Bruzzone racconta il loro primo incontro - la sera del 17 agosto 2014, è scoccato il nostro colpo di fulmine. Nell'istante stesso in cui i nostri sguardi si sono incontrati per la prima volta io ho capito che Massimo era la persona che avevo aspettato per tutta la vita".

Una cena tra amici è stata quindi l'occasione per conoscere l'uomo che oggi, dopo una bellissima festa sulla spiaggia, è suo marito. Per l'occasione la Bruzzone ha indossato un fantastico abito bianco e anche molto speciale, come lei stessa racconta: "Il mio abito è un modello unico, perchè è una mia creazione - svela la criminologa - io l'ho disegnato e la casa di moda 'Carnevali Spose' lo ha realizzato per me". Un significato speciale ce l'ha anche la location scelta per le nozze: "Questo stabilimento è il luogo in cui amiamo andare quando trascorriamo un fine settimana al mare. E, per questo, è qui che abbiamo deciso di festeggiare il giorno più bello della nostra vita".

© Riproduzione Riservata.