NEL LABIRINTO DEL SERIAL KILLER/ Su Rai 2 il film con Amanda Schull (oggi, 1 luglio 2017)

Nel labirinto del serial killer

NEL LABIRINTO DEL SERIAL KILLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Nel labirinto del serial killer, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller con il titolo in lingua originale Hunt for the labyrinth Killer che è stata prodotta nell’anno 2013 con la regia di Hanelle M. Culpepper mentre nel cast sono presenti tra gli altri Amanda Schull, Michael Nouri, Gina Gershon e John Kapelos. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NEL LABIRINTO DEL SERIAL KILLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Una delle più belle ed importanti città americane è alle prese con un pericoloso seriale killer conosciuto con il nome di Deadalus in ragione di un modus operandi che ricorda Dedalo dell’antica Grecia ed il relativo labirinto. Nello specifico il criminale solitamente adesca le proprie vittime con delle trappole di vecchia concezione di natura labirintiche per poi ucciderle a sangue freddo. Una vera e propria piaga di cui si è deve occupare il procuratore distrettuale Shelby (Amanda Schull). Nel portare avanti le indagini la Shelby deve collaborare con un abile poliziotto di nome Mike che conosce ogni cosa sul conto del seriale killer e nonostante questo non è ancora riuscito ad individuarlo.

Mike e Shelby portano avanti un lavoro eccezionale restringendo tantissimo il campo delle ipotesi per cui individuano tre possibili assassini che ora dovranno essere esaminati con estrema attenzione anche il pericoloso serial killer sta continuando a mettere in essere i propri efferati crimini. Per uno strano scherzo del destino la Shelby si ritrova ad una situazione che non avrebbe mai potuto immaginare in quanto dalle indagini è clamorosamente emerso che il primo della lista degli indiziati che come detto è stata ristretta a soli tre elementi è un rispettabile giudice americano in pensione da diversi anni nonché suo padre.

Un chiaro caso di conflitto di interessi nel quale Shelby dovrà dare prova di massima professionalità ed oggettività evitando di finire in quella che sembra essere una trappola confezionata ad hoc dallo stesso serial killer. Saprà uscirne a capo? E soprattutto il supporto di Mike si dimostrerà essere cruciale?

