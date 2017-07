NELL'OCCHIO DEL CICLONE/ Su Rai 4 il film con Tommy Lee Jones (oggi, 1 luglio 2017)

Nell'occhio del ciclone

NELL'OCCHIO DEL CICLONE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Nell'occhio del ciclone, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genre giallo che è stata realizzata nel 2009, diretta da Bertrand Tavernier (Round midnight - A mezzanotte circa, Quai d'Orsay, Colpo di spugna) ed interpretata da Tommy Lee Jones (Il fuggitivo, Non è un paese per vecchi, Nella valle di Elah), John Goodman (Il grande Lebowski, 10 Cloverfield lane, Argo) e Peter Sarsgaard (I magnifici 7, Lanterna Verde, Orphan). Il film ha potuto godere di particolari sgravi fiscali concessi dallo Stato della Louisiana dopo l'uragano Katrina per incentivare la produzione cinematografica locale e aiutare la ripresa dell'economia, pesantemente danneggiata dal disastro naturale. Ironicamente, In the electric mist - L'occhio del ciclone è a sua volta ambientato in un set cinematografico impegnato a realizzare un film poco dopo il passaggio dell'uragano Katrina. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

NELL'OCCHIO DEL CICLONE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In Louisiana vengono ritrovati i corpi di due prostitute, presumibilmente uccise dallo stesso uomo. Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones) è il detective incaricato di risolvere il caso. Nelle paludi dove sono stati ritrovati i corpi, si trova il boss mafioso Giuliano "Julie Baby Feet" Balboni (John Goodman), che sta producendo insieme ad altri un film sulla Guerra di Secessione.

Arrivato sul set per indagare, Dave, stringe amicizia con l'attore protagonista, Elrod Skyes (Peter Sarsgaard), che condivide il detective dei seri problemi di alcolismo. Durante le riprese viene rinvenuto nella palude lo scheletro di un uomo incatenato, morto da diversi anni. Dave ricorda di essere stato testimone dell'omicidio da bambino, 50 anni prima, e ora intende risolvere anche questo caso. Mentre l'amicizia fra Dave e Elrod si fa sempre più stretta Kelly (Kelly MacDonald), la fidanzata di Elrod, viene barbaramente uccisa durante un temporale, mentre indossava la cerata dell'attore.

E' lecito pensare che proprio Elrod fosse nel mirino dell'assassino. A Dave viene affiancata un'agente dell'FBI, Rozie Gomez (Justina Machado), mentre lo stesso detective viene ben presto estromesso dal caso. Dave ha così il tempo di indagare sull'omicidio di cui era stato testimone da piccolo e di cui è stato fortunosamente recuperato il cadavere. I due casi però potrebbero essere collegati fra loro, e Dave sarà ben presto costretto a tornare sul set per aiutare ufficiosamente la collega federale.

