Nicoletta Larini / Chi è la nuova fidanzata di Stefano Bettarini

STEFANO BETTARINI, LA SUA NUOVA FIDANZATA È NICOLETTA LARINI - Sono passati solo pochi giorni dall'intervista rilasciata da Stefan Bettarini, nella quale l'ex calciatore annunciava di avere un rapporto finalmente sereno con Simona Ventura. E ora l'inviato de L'isola dei famosi fa parlare ancora di sé presentando la sua nuova fiamma, di diversi anni più giovane: la bella e prorompente bionda che qualche giorno fa era stata immortalata nel profilo Instagram di Bettarini, scatenando la curiosità dei suoi fan, è Nicoletta Larini, figlia dell'ex pilota di Formula 1 Nicola. Insieme a tale immagine (clicca qui per vederla), Bettarini aveva aggiunto il commento: "C'è sempre in amore molta curiosità di scoprire ...• #curiosity #tuttosottocontrollo #summer #sun #beach #always #sea #enjoy".

Fashion designer di soli 23 anni, quindi molto più giovane del calciatore, Nicoletta è di Viareggio e qualche giorno fa è stata nuovamente vista in compagnia di Stefano mentre trascorreva qualche giorno al mare in Toscana . Il settimanale Oggi ha sorpreso la coppia mentre si godeva il sole di giugno ottenendo anche dal ex centrocampista una breve e ironico commento: "Non è da me. Di solito non guardo le donne molto più giovani". Durerà questa volta? Dopo la fine del suo matrimonio con Simona Ventura Bettarini non è nuovo a brevi relazioni, non ultima quella avvenuta proprio durante la sua esperienza a L'Isola dei famosi con Dayane Mello.

