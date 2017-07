OROSCOPO / Paolo Fox previsioni di oggi 1 Luglio e classifica mensile di Branko: Ariete ultimo

Paolo Fox, oroscopo di oggi - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX E BRANKO DI OGGI 1 LUGLIO 2017: CLASSIFICA MENSILE

LE POSIZIONI 10-12 Anche oggi, sabato 1° luglio, dalle frequenze di Radio Dimensione Suono Due sono arrivate le previsioni zodiacali per l’oroscopo di Branko. Trattandosi del primo giorno del mese possiamo ricapitolarle in una classifica partendo dalle posizioni più basse. Il segno dell'Ariete si colloca in ultima posizione, visto che incomincia il mese di luglio sotto un potente influsso avverso, quello della Luna. Questo potrebbe portare indecisione nel corso della giornata. Attenzione quindi ai rapporti con gli altri che potrebbero subire dei cambiamenti radicali. La penultima posizione è occupata dallo Scorpione, che sarà spossato dai primi caldi estivi. La salute non è dalla parte di questo segno che riuscirà, nonostante gli acciacchi, a conseguire almeno in parte alcuni degli obbiettivi prefissati. In decima posizione c’è invece un Capricorno voglioso di nuove conoscenze e nuove esperienze. Lanciarsi in nuovi contesti non è sempre semplice, ma per una personalità così decisa, dice l’esperto astrologo, le cose potrebbero migliorare nel mese di ottobre.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 1 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

GIORNATA DIFFICILE PER... - E' il momento di voltarci verso i segni flop nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Nessuno mette in discussione la sensibilità del Cancro che può diventare suscettibilità se non tenuta sotto controllo. Ci si è ribellati a delle situazioni a volte. Bisogna fare attenzione e ribadendo certi concetti con un modo di fare un po' particolare si passa dalla parte del torto anche avendo ragione. Se qualcuno ha bloccato in amore il segno arrivano due mesi belli. Il Sagittario deve fare delle scelte d'amore importante. Chi è in dubbio tra due storie e chi ha una storia importante messa in difficoltà da un rapporto ufficioso deve scegliere. E' un momento di buona energia che significa ribellione a uno stile di vita che non piace più. Il Capricorno è sul passo di guerra. Si possono cambiare dei riferimenti intorno. Se si ha un gruppo o una società si deve sempre fare attenzione a quello che si fa. Si risolveranno i problemi in amore.

I SEGNI LA TOP, VENERE PROTAGONISTA DAL CINQUE - Passiamo ora a vedere i segni top dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vede un cielo ottimo per sanare le ferite del passato. Qualcuno di questo segno deve aver preso giorni di permesso dal lavoro perché c'è stato un problema di famiglia e qualcuno non è stato bene. E' necessaria più attenzione dal punto di vista economico. C'è grande energia per i Gemelli che devono recuperare l'amore. Non si deve tornare al passato. Se si è vissuta una separazione si deve cercare qualcuno di nuovo. Luglio vedrà protagonista Venere che sarà protagonista dal cinque. Saturno è ancora opposto. Arrivano nuovi amori e anche necessità di regolare conti con qualcuno che si è comportato male. Magari qualcuno dovrà trovarsi un lavoro altrove. L'Acquario vive un recupero sentimentale e riporta in auge i sentimenti. Gli incontri saranno importanti. Dal punto di vista del lavoro si può dare di più.

I SEGNI IN RIPRESA- Passiamo a vedere chi sale per l'oroscopo di Paolo Fox a latteMiele. L'Ariete vive una prima giornata importante con un risveglio della sensualità e della voglia d'amare. Le storie che nascono in questo mese devono essere vissute per quello che sono, non si deve dire ''ti amerò per sempre'' perché ad agosto ci si può ripensare. Si è pensierosi e motivati per un cambiamento nel mondo del lavoro. Ci sono situazioni in sospeso e si vogliono evitare conflitti. Lo Scorpione vive questa prima giornata di luglio con una fase di miglioramento. La chiusura del 2017 sarà molto allegra anche per chi è stato male. Non ci si deve lasciare andare alla malinconia. Lo Scorpione è sempre in lotta e ama le strade impervie, ma alla fine riesce sempre a vincere. La prima giornata di luglio per i Pesci porta a uno stato di rilancio che avrà il picco massimo tra ottobre e novembre. E' un momento in cui ci sono accordi raggiunti. Si possono raggiungere risultati grazie a una forza dentro. Ci saranno eventi importanti per una coppia. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele si sentiranno né carne né pesce. Il Leone apprezza persone da scoprire. Chi è più disponibile però da maggiori garanzie rispetto a chi scappa. Ci sono problemi col Toro e con il Cancro. Luglio è un mese efficace. Oggi ci sarà grande energia. La Vergine ha un cielo protettivo. Se si è lavorato bene negli ultimi anni e mesi qualcuno darà una buona risposta. Dalla fine di agosto ci sarà un cielo molto importante. Già da ora bisogna programmare ciò che si desidera. Periodo ambiguo solo per chi è indeciso tra due storie. Luglio lascia in piedi solo le storie importanti. Chi si è separato deve mettere a posto situazioni contabili. La Bilancia ha la Luna nel segno. Si ha bisogno di amore e ci si lascia prendere dall'aspetto fisico. Ci si tiene a vestire bene e magari si spende qualche soldo in più per sentirsi meglio. Se c'è una cosa che il segno detesta è fare scelte di vita. In questo momento però è necessario soprattutto per chi ha dovuto rivedere la propria situazione dal punto di vista sentimentale. Ci si deve da fare. Se non sono conflitti sono visioni diverse della vita in amore. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE, GEMELLI NON RIESCONO A CHIUDERE CON IL PASSATO - Soffermiamoci sull'amore per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox nel corso della trasmissione Latte e Stelle su LatteMiele. Si risveglia la voglia d'amare per quanto riguarda l'Ariete. Le storie che però si vivranno nel mese di luglio non avranno destino lungo, già ad agosto ci si può ripensare. I Gemelli non riescono a lasciarsi dietro il passato e spesso sono costretti a compiere degli sforzi per evitare di ricadere in situazioni che si erano già capite sbagliate. Al momento c'è grande voglia di evitare nuovi sbagli, bisogna per questo voltarsi verso nuove persone. Il Leone spesso compie degli errori andandosi a cercare persone che sfuggono, che sono da interpretare e rifiutando invece la tranquillità di chi offre certezze e grande solidità. Spesso bisogna essere meno impulsivi e più razionali. (agg. di Matteo Fantozzi)

LAVORO, TORO ATTENZIONE DAL PUNTI DI VISTA ECONOMICO - Concentriamoci sul campo del lavoro per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vive una dicotomia per un cambiamento repentino della vita professionale. Da un lato si è molto soddisfatti di questo, dall'altro invece ci si sente pensierosi e un po' in apprensione per le possibili novità. Il Toro deve fare attenzione dal punto di vista economico. Se negli ultimi mesi la Vergine ha compiuto i giusti passi, con applicazione e intelligenza potrebbe vivere davvero delle risposte importanti con riconoscimenti appaganti. L'Acquario deve stare attento per diverse situazioni quindi sul campo del lavoro può dare di più in un momento in cui non ci si sente concentrati. Alcuni però si trovano a dover combattere con loro stessi alla ricerca delle giuste forze per rendere di più. (agg. di Matteo Fantozzi)

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna come di consueto anche per oggi, sabato 1 luglio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. E' un periodo di grande rilancio per i Pesci che avranno il loro picco massimo però in autunno. Recupero in amore anche per l'Acquario che si trova in una posizione favorevole per quanto riguarda l'amore. Non è tranquillo il Capricorno che vive con un po' di stress questo momento. Il Sagittario invece è in bilico, deve prendere una scelta tra due storie parallele in amore e non riesce a farlo. I dubbi sono molti e sicuramente ci vorrebbe un po' più di tranquillità per essere razionali. Luna nel segno per la Bilancia che torna a sorridere e a prendersi cura del proprio aspetto fisico, nonostante questo potrebbero esserci dei conflitti. Buon miglioramento per lo Scorpione che chiuderà questo 2017 in maniera assai positiva deve solo fare le cose nel modo più sereno possibile.

© Riproduzione Riservata.