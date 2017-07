PIEDONE D'EGITTO/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer ed Enzo Cannavale (oggi, 1 luglio 2017)

Piedone d'Egitto

PIEDONE D'EGITTO, IL FILM IN ONDA SU RA 3 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Piedone d'Egitto, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia e poliziesca che è stata prodotta nell’anno 1980 con alla regia il grande maestro Steno, questo film vanta nel proprio cast oltre al principale protagonista Bud Spencer anche l’inimitabile Enzo Cannavale, Angelo Infanti, Baldwin Dakile, Cinzia Monreale ed Ester Carloni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PIEDONE D'EGITTO, IL FILM IN ONDA SU RA 3 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il commissario Rizzo (Bud Spencer) alias Piedone sono incaricati di occuparsi di uno strano caso di sparizione di persone. Nello specifico sembrano essere state completamente perse le tracce di uno scienziato che stando ai documenti in possesso della polizia italiana, ha fatto una scoperta che vale milioni di dollari ed ossia che nei pressi dei pozzi di petrolio è sempre presente un coleottero. Una scoperta che andrebbe a semplificare enormemente la vita per le grandi aziende petroliere in quanto trovando il coleottero si avrebbe la certezza della presenza nel sottosuolo di petrolio risparmiando tantissime risorse.

Lo scienziato che abbastanza incautamente si è lasciato scappare qualche info sulla sua scoperta è oggetto quindi delle attenzioni da parte di malviventi ed in particolar modo di un potente e ricco uomo d’affari egiziano di nome Zakar che ha inviato i propri uomini a Napoli facendo rapire lo scienziato per poi portarlo in Egitto. A Piedone sono state affidate le indagini per cui non gli resta che partire alla volta de Il Cairo con al seguito l’inseparabile brigadiere Caputo (Enzo Cannavale) con tanto del piccolo Bodo.

Le indagini non saranno delle più semplici in terra straniera in quanto il commissario non gode della collaborazione delle forze dell’ordine locali evidentemente sotto l’influenza del potente e ricco uomo d’affari. Tra mille avventurose e divertenti vicende Piedone anche in questo caso saprà arrivare in tempo per salvare la vita al povero scienziato ed anche alla nipote di un imprenditore svedese che aveva finanziato le ricerche dello stesso uomo di scienza. Naturalmente non mancheranno le scazzottate.

