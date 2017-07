POIROT: SIPARIO - L'ULTIMA AVVENTURA DI POIROT/ Su Rete 4 il film con David Sauchet (oggi, 1 luglio 2017)

Poirot: Sipario - L'ultima avventura di Poirot

POIROT: SIPARIO - L'ULTIMA AVVENTURA DI POIROT, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Poirot: Sipario - L'ultima avventura di Poirot, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 16.45. Una pellicola del 2013 che è stata diretta Hettie MacDonald con il protagonista interpretato da David Sauchet, l'attore che ha interpretato lo straordinario detective nato dalla fantasia di Agatha Christie dal 1989. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

POIROT: SIPARIO - L'ULTIMA AVVENTURA DI POIROT, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nella sua ultima avventura il commissario Poirot si trova su una sedia a rotelle ed è sofferente di cuore. Nonostante l'età che avanza, decide di recarsi in Gran Bretagna per tentare di risolvere un caso iniziato circa 55 anni prima con l'aiuto del fedele Arthur Hastings. Si reca così a Style Court, un ex dimora inglese trasformata in un'accogliente pensione, qui il detective ha risolto il primo caso della sua carriera. Poirot individua fin da subito il colpevole di una serie di delitti.

L'omicidia, un uomo estremamente astuto e scaltro, è soprannominato x ma non viene immediatamente smascherato. Il commissario Poirot conosce fin da subito l'identità dell'assassino ma non si espone perché non in possesso di prove talmente efficaci da poterlo incastrare. La situazione si fa via via sempre più complessa e delicata.

Gli ospiti della pensione Style Court capiscono di essere in serio pericolo e persino Arthur Hastings è costretto a lottare per sopravvivere assieme agli altri protagonisti della pellicola. Il signor x continua imperterrito a commettere le sue riprovevoli azioni, fino a quando Poirot non interviene a risolvere definitivamente il caso. Il film, rappresentando l'episodio conclusivo della serie dedicata al commissario Poirot, termina proprio con la morte del celebre detective ormai affetto da gravi patologie.

La risoluzione del caso viene svelata solo dopo la sua scomparsa. Dopo circa quattro mesi dalla morte di Poirot, il capitano Hastings riceve infatti una lettera nella quale il suo amico e collega svela ogni singolo particolare dell'intricato caso. L'omicida, Stephen Norton viene eliminato proprio da Poirot in persona.

© Riproduzione Riservata.