Paolo Bonolis moglie e figli / Marito di Sonia Bruganelli e padre di 5 figli: tutti i dettagli

Paolo Bonolis

Paolo Bonolis moglie e figli: il conduttore è marito di Sonia Bruganelli e padre di 5 figli, tutti i dettagli

UNA FAMIGLIA ALLARGATA... - Paolo Bonolis è sicuramente uno dei personaggi più amati della tv. Classe ’61, 56 anni compiuti, Paolo si è sposato due volte. La prima nel 1983, con la psicologa statunitense Diane e la seconda con Sonia Bruganelli che è sua moglie dal 2002. Andiamo a scoprire la sua famiglia allargata Dalle prime nozze, durate appena cinque anni, Bonolis ha avuto due figli, Stefano e Martina. Dalla relazione con Bruganelli, che ha conosciuto nel 1997, invece sono nati Silvia, Davide e Adele. Dunque Bonolis ha in totale cinque figli. Un padre davvero esemplare che dona tutto il suo amore in maniera eguale ai suoi figli. Anche se con Silvia, che oggi ha 13 anni, c'è un rapporto speciale. La ragazza, nata poco dopo l’inizio della relazione con Sonia, è venuta alla luce con una cardiopatia. Per questo motivo, è stata sottoposta a vari interventi già quando era piccolissima.

Spesso la moglie Sonia ha parlato dei momenti difficili affrontati con coraggio per amore della loro prima figlia, queste le sue dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Il mio essere mamma è iniziato in salita, la sua disabilità prima è stata dolore, ma adesso è gioia". Con i due figli nati dal primo matrimonio, vivendo in Usa, Paolo non ha potuto svolgere, come voleva, il difficile "mestiere" del padre. Tuttavia le cose fra di loro, negli anni, migliorate e non di rado i paparazzi li hanno immortalati in teneri momenti insieme.

