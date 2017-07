ROSARIO FIORELLO/ Il comico ospite di Paolo Bonolis anche se con qualche polemica (La notte di Vasco)

Rosario Fiorello, la Notte di Vasco (LaPresse)

ROSARIO FIORELLO, IL COMICO SICILIANO OSPITE SU RAI 1 (LA NOTTE DI VASCO, 1 LUGLIO 2017): ANCHE LUI DALLA PARTE DI MASSIMO GILETTI - Rosario Fiorello sarà uno degli ospiti della serata dedicata da Rai 1 al mega concerto evento di Vasco Rossi per festeggiare i 40 anni di gloriosa carriera. Il comico siciliano negli ultimi giorni però non ha rinunciato a qualche critica nei confronti del direttore generale Mario Orfeo e della sorprendente decisione di cancellare l'Arena di Massimo Giletti. In una recente puntata della sua Edicola su Sky Uno, infatti, Fiorello non si era tirato indietro nell'esprimere il suo punto di vista chiamando in causa il collega Giletti attraverso una telefonata. In tale circostanza, lo showman aveva esordito affermando: "Oggi parliamo di un nostro amico che è stato epurato, esautorato. Qui leggiamo sul giornale che il caso Giletti arriva in Commissione di Vigilanza. Ma mi chiedo: come si può cancellare una trasmissione che faceva 4 milioni? Un programma che funzionava, con interviste importanti e che non guardava in faccia a nessuno?". Poco dopo però aveva smorzato le critiche con un po' di ironia, che aveva comunque riconfermato il suo punto di vista: "Leggiamo sul giornale che la Rai ti vuole mandare nei posti caldi del mondo a fare dei reportage. Che dici, ce la mandi una cartolina dalla Siria o dalla Corea del Sud?"

ROSARIO FIORELLO, IL COMICO SICILIANO OSPITE SU RAI 1 (LA NOTTE DI VASCO, 1 LUGLIO 2017): LA SUA BATTUTA A MARIO ORFEO Rosario Fiorello ritorna questa sera sugli schermi di Rai 1 per commentare assieme al conduttore Paolo Bonolis e gli altri ospiti presenti nello studio La notte di Vasco, il concerto al Modena Park per i 40 anni di carriera di Vasco Rossi. Nell’ultimo anno Fiorello è stato eccezionale protagonista sulla piattaforma satellitare di Sky con il suo programma di approfondimento, Edicola Fiore. Un format che ha ottenuto un certo successo come del resto dimostrano i tanti premi conquistati. Infatti, in questa settimana è stato premiato a Marina Grande di Sorrento nell’ambito della nona edizione del Premio Internazionale del giornalismo Biagio Agnes 2017. Il premio lo ha ricevuto dalle mani del nuovo direttore generale della Rai Mario Orfeo per la categoria Nuove frontiere del giornalismo. Naturalmente Fiorello una volta sul palco di Sorrento non ha perso occasione di mettere in essere un piccolo show stuzzicando il nuovo direttore Rai: “Ma chi te lo ha fatto fare di accettare?”.

ROSARIO FIORELLO, IL COMICO SICILIANO OSPITE SU RAI 1 (LA NOTTE DI VASCO, 1 LUGLIO 2017) - Sabato 1 luglio, in prima serata su Rai Uno, verrà trasmesso in diretta l'attesissimo concerto di Vasco Rossi che ha registrato numeri da record con oltre 220 mila biglietti andati a ruba. L'evento musicale del Komandante si terrà al Parco Enzo Ferrari e verrà presentato dall'inossidabile Paolo Bonolis. Sono tantissimi gli ospiti attesi per la serata, pronti ad omaggiare il grande Vasco. Tra questi troviamo Rosario Fiorello, il noto comico siciliano che attualmente conduce la trasmissione Edicola Fiore, in onda sulle reti Sky. Nelle ultime settimane il nome di Rosario Fiorello è tornato fortemente alla ribalta per via di alcune voci secondo cui lui e suo fratello Beppe potrebbero essere i nuovi presentatori della prossima edizione del Festival di Sanremo. Al momento pare proprio che i fratelli Fiorello non siano intenzionati ad accettare una simile proposta. In un tweet Rosario ha infatti ironicamente fatto intendere che tra lui e la kermesse sanremese non ci sia al momento alcun contatto reale. L'idea in realtà era stata lanciata da suo fratello Beppe nel febbraio del 2017, durante un'intervista. Recentemente Rosario Fiorello è stato ospite della trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio su Rai Tre, portando in studio una ventata di ironia e comicità, come suo solito.

ROSARIO FIORELLO, LA CARRIERA - Rosario Fiorello nasce a Catania nel 1960. E' un noto comico, attore, cantante, conduttore televisivo e radiofonico e show man.La sua carriera inizia nel 1982 quando incomincia a lavorare come animatore nei villaggi turistici di tutto il mondo. Nel 1983 viene notato da Gino Landi che lo propone come nuovo volto televisivo a Pippo Baudo che però lo scarta ad un provino per Fantastico. Nel 1988 conosce il fratello di Jovanotti e Claudio Cecchetto. Quest'ultimo ne nota le qualità e gli affida la conduzione di un programma radiofonico su Radio Deejay dando il via alla sua carriera di conduttore in radio. Nei primi anni 90 presenta programmi come Karaoke e Festival Bar. Nel 1995 partecipa al festival di San Remo con il brano Finalmente tu, arrivando quinto. Nel 2001 raggiunge uno straordinario successo alla conduzione del programma comico Stasera Pago io, in prima serata su Rai Uno.

