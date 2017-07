RADIO ITALIA LIVE 2017, CONCERTO PALERMO / Commento serata: l'apertura di Samuel, la foto

Radio Italia Live 2017

RADIO ITALIA LIVE 2017, CONCERTO PALERMO: IL RITORNO DI EROS RAMAZZOTTI

L’APERTURA DI SAMUEL, LA FOTO – Grandissimo spettacolo a Palermo per l’atteso appuntamento del concerto Radio Italia Live che ha visto Serena Rossi imperversare nel backstage a caccia delle impressioni a caldo dei protagonisti e la consumata coppia Luca e Paolo a scandire i tempi della manifestazione. Una manifestazione che si è consumata davanti ad un folto pubblico in una cornice assolutamente da urlo. Ad aprire lo spettacolo è toccato ad un emozionato Samuel. L’ex leader dei Subsonica non appena messo piede sul palco è rimasto colpito dal colpo d’occhio di cui ha potuto godere. Infatti, subito dopo la propria esibizione il cantante ha voluto condividere questo splendido momento con i propri fan pubblicando una stupenda foto con tanto di didascalia nella quale si legge: “#Palermo una città che io amo! #ilcodicedellabellezzatour”. Tantissimi i Mi Piace dei fan che hanno lasciato anche tanti messaggi di supporto. Clicca qui per vedere il post.

L'EMOZIONE PER 'SIGNOR TENENTE ' , VIDEO - Sono stati tanti i momenti indimenticabili della tappa palermitana del Radio Italia Live andata in scena ieri sera. Insieme alle imperdibili performances di molti protagonisti quali Gigi D'Alessio, Bob Sinclair, Eros Ramazzotti ( e moltissimi altri) va segnalata anche un'esibizione che resterà negli annali per la sua carica di commozione: Luca e Paolo, solitamente associati alle risate e alla comicità, sono saliti sul palco esibendosi in 'Signor Tenente' di Giorgio Faletti. Già il ricordo del cantante ed attore scomparso era di per sè un motivo di grande emozione, ma il fatto che il brano fosse dedicato a Giovanni Falcone e ai tanti eroi italiani non ha fatto altro che aggiungere la ciliegina sulla torta all'esibizione più bella della serata. Al termine della canzone, Luca e Paolo sono stati accolti da un lungo applauso del pubblico presente nel capoluogo siciliano. Clicca qui per vedere il video che mostra questa indimenticabile esibizione del duo comico.

Ieri sera 30 giugno 2017 si è svolto il grande concerto di Radio Italia a Palermo. La prima tappa era a Milano, da dove alcuni artisti si sono spostati per partecipare anche a questa tappa conclusiva! Molti altri nuovi ospiti si sono però aggiunti per rendere unica questa serata all'insegna della musica italiana! Ovviamente, come sempre succede, ci sono stati degli artisti particolarmente attesi: tra questi le due grandi coppie di successo J-Ax e Fedez e Gianni Morandi e Fabio Rovazzi. Oltre che per la loro esibizione sulle note del tormentone "Mi fa volare", Gianni Morandi sarà ricordato per un pò per essere caduto dal palco.

Fortunatamente egli non si è fatto nulla, anzi si è rialzato subito e tornando sul palco ha continuato a parlare senza problemi di "Mi fa volare"! Anche la conclusione è stata ampiamente attesa, dal momento che vedeva il ritorno su un palco italiano di Eros Ramazzotti, assente ultimamente per il suo tour che ha fatto il giro del mondo. Non possiamo però non citare Le Vibrazioni, che con la loro performance ieri sera hanno proclamato definitivamente il loro ritorno come band dopo 5 anni di pausa! Insomma, una serata ricca davvero di buona musica e divertimento per inaugurare questa estate 2017!

