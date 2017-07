Scusa ma ti chiamo Amore / Le curiosità sul film con Raoul Bova in onda su Canale 5 (oggi, 1 luglio 2017)

Scusa ma ti chiamo amore

SCUSA MA TI CHIAMO AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: CURIOSITÀ - Scusa ma ti chiamo amore, è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, 1 luglio 2017. Una pellicola italiana del 2008 prodotta da Rita Rusic in collaborazione con la Medusa Film e la Cecchi Gori Group per la regia di Federico Moccia e con il soggetto che è stato tratto dal suo stesso romanzo. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Claudio Guidetti, la scenografia è stata realizzata da Maurizio Marchitelli, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Grazia Materia. Il film ha ottenuto numeri importanti per quello che è il mercato italiano ed ossia arrivando ad incassare soltanto ai botteghini 12,5 milioni di dollari. Due anni più tardi in ragione del successo è stato previsto anche un seguito del film intitolato Scusa ma ti voglio sposare, ugualmente incentrato su un romanzo scritto da Federico Moccia. Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da segnalare che la voce narrante che si ascolta è quella del grande attore e doppiatore Luca Ward. Nel cast è presente anche Veronika Logam attrice italiana nata nel mese di maggio del 1969 è diventata famosa prima di tutto in ambito televisivo grazie a molteplici lavori di successo come nel casto delle fiction Classe di ferro di Bruno Corbucci, I ragazzi del muretto diretto anche da Ninì Salerno, Zanna Bianca, Le avventure del giovane Indiana Jones, Un medico in famiglia, Vivere, L’ispettore Coliandro, Nero Wolfe, Distretto di polizia e Don Matteo. Sul grande schermo tra i film in cui ha recitato ricordiamo Le donne non vogliono più, Uomini senza donne, A spasso nel tempo e Ex – Amici come prima.

SCUSA MA TI CHIAMO AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Scusa ma ti chiamo amore, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere sentimentale realizzata in Italia nel 2008 per la regia di Federico Moccia il cui soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista. Nel cast figurano Raoul Bova, Michela Quattrociocche, Veronika Logan, Luca Angeletti e Ignazio Oliva. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SCUSA MA TI CHIAMO AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una giovane studentessa di nome Niki (Michela Quattrociocche) all’ultimo anno di liceo. Nonostante Niki e le sue amiche debbano studiare per affrontare serenamente la tanto temuta maturità, non perdono occasione per fare ogni giorno esperienze diverse. Ad esempio spesso frequentano feste, rave, sfilate e qualsiasi evento modaiolo che si presenta in città ma anche fuori Roma. Parallelamente viene narrata la storia di un giovane trentenne di nome Alex (Roul Bova) di professione pubblicitario all’interno di una grande azienda dove riveste incarichi di grande responsabilità.

Alex è stimato dai suoi colleghi e anche i suoi superiori stravedono per lui, tuttavia qualcosa sta per minare la sua tranquillità lavorativa. Tutto il suo mondo lavorativo cambia quando viene assunto in azienda un giovane che non ha alcuna intenzione di fare da secondo a nessuno, anzi con la forte ambizione che possiede mette a repentaglio l’intero lavoro di Alex. I problemi però, sfortunatamente per il giovane pubblicitario non sono affatto terminati, anzi. Il ragazzo infatti si è anche da pochissimo tempo lasciato con la propria fidanzata con la quale aveva condiviso molti anni di amore ma senza un vero motivo.

Il suo stato emotivo ora così fragile deve fare i conti con la situazione della sua famiglia, che vede le sue sorelle già sposate con dei figli, e lo stesso vale per i suoi amici Flavio, Pietro ed Enrico ciascuno con la propria famiglia seppure tutti con un mondo complicato e particolare. Alex proprio per questa situazione deve dar conto ai suoi genitori del perché solo lui ancora non si convinca a cercare una donna adatta a lui, con la quale poter costruire una famiglia. È il destino una mattina a pensarci, quando mette sulla strada di Alex proprio Niki, un incontro che è destinato a cambiare le vite di entrambi per sempre.

