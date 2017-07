STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Vicino a te non ho paura (sabato, 1 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 1 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 1 luglio 2017, la programmazione della serata Mediaset, tiene naturalmente in conto il progressivo diradarsi del pubblico televisivo in concomitanza con l'arrivo delle giornate più calde dell'estate. Il palinsesto per la prima serata del primo giorno di luglio, punta forte sul cinema, aggiungendo un poco di fiction per dare alternative a chi magari non gradisce i film proposti. A fare la parte del leone potrebbe essere The Peacemaker, in onda su Rete 4, che comunque non dovrebbe raggiungere indici di ascolto memorabili. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 proporrà Vicino a te non ho paura, film diretto da Lasse Hallstrom nel 2013, con Julianne Hough, Jon Kohler, Irene Ziegler e Tim Parati nel cast. La protagonista è Katie, una ragazza che dopo il suo arrivo a Southport, nel North Carolina non riesce ad integrarsi con i nativi. Soltanto Alex riuscirà a farla aprire e a costringerla a fare i conti con un segreto del passato. Anche Italia 1 punta sul cinema, con Thousand words (A), una commedia diretta da Brian Robbins nel 2011, che vede Cliff Curtis, Clark Duke, Ariel Winter e Matt Winston spartirsi i ruoli da protagonisti. La storia narrata vede un agente letterario andare letteralmente in crisi di fronte ad un guru new age, costringendolo infine a rimettere mano alla sua parlantina. Di tutt'altro genere il film proposto da Rete 4 che manderà in onda The Peacemaker, una pellicola drammatica diretta da Mimi Leder nel 1997, con George e Nicole Kidman in qualità di protagonisti.

La trama è incentrata sullo scontro tra due treni in Russia, che potrebbe non essere stato un incidente e sul quale è chiamato ad indagare un fisico nucleare. La 5 propone a sua volta una serie televisiva spagnola, Il tempo del coraggio e dell'amore, che vede protagonista una sarta (Adriana Ugarte), la quale decide di lasciare la Spagna al seguito di un uomo di cui si è invaghita, Ramiro, proprio prima del colpo di Stato di Francisco Franco. Fiction anche per Mediaset Extra, che proporrà Professione vacanze, una serie diretta da Vittorio De Sisti con Jerry Calà nei panni di un animatore turistico che decide di risollevare un villaggio ormai in crisi. Ancora cinema per Iris, ove sarà trasmesso L'uomo dei sogni, una pellicola diretta nel 1989 da Phil Alden Robinson, con Kevin Costner, Amy Madigan e Burt Lancaster. La storia narrata vede al centro un agricoltore dell'Iowa che all'improvviso sente la necessità di costruire un campo di baseball sui suoi campi, ove ben presto apparirà una intera squadra proveniente dal passato.

Più leggera la proposta di Italia 2 che punta su un classico della comicità all'italiana, ovvero L'allenatore nel pallone, diretto da Sergio Martino nel 1984, con Lino Banfi nella parte di un tecnico disoccupato proiettato all'improvviso sul palcoscenico della Serie A, alla guida della Longobarda. Top Crime manderà a sua volta in onda nuovi episodi di CSI New York II, uno dei tanti spin-off di una serie di grande successo, mentre Top Crime proporrà Yo-Kay Watch, una serie di animazione ispirata da un videogioco di grande successo.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.11 Vicino a te non ho paura, film

ore 23.25 Birth - Io sono Sean, film

Italia 1 ore 21.10 Thousand words (A), film

ore 22.55 Bowfinger, film

Rete 4 ore 21.15 The Peacemaker, film

ore 23.55 Nato il 4 luglio, film

La 5 ore 21.10 Il tempo del coraggio e dell'amore, telenovela

Mediaset Extra ore 21.15 Professione vacanze, serie televisiva

Iris ore 21.00 L'uomo dei sogni, film

Italia 2 ore 21.10 L'allenatore nel pallone, film

Top Crime ore 21.10 CSI New York II, serie televisiva

Boing ore 21.20 Yo-Kay Watch, serie televisiva.

