STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: La notte di Vasco e Nel labirinto del serial Killer (sabato, 1 luglio 2017

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 1 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 1 luglio 2017, il palinsesto di casa Rai è stato ben organizzato, tra un film comico, alcuni thriller e un film di genere drammatico con Morgan Freeman. Sarà trasmesso anche il concerto di Vasco Rossi La notte di Vasco a Modena, che si suppone sarà campione di share. Su Rai 2 verrà trasmesso il film thriller Nel labirinto del serial killer, Rai 3 invece, resta sempre in tema cinema e manderà in onda il film comico Piedone d'Egitto interpretato da Bud Spencer. Sul resto dei canali non mancheranno serie tv, una miniserie italiana e l'imperdibile spettacolo teatrale di Ascanio Celestini. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Paolo Bonolis, su Rai 1, racconterà in diretta il concerto di Vasco Rossi a Modena nel programma intitolato In diretta dal Modena Park (Parco Enzo Ferrari) La notte di Vasco, per festeggiare i 40 anni di carriera del cantautore emiliano. Un quarto d'ora dopo la mezzanotte il notiziario notturno del TG1 60 secondi. Su Rai 2, alle ore 21.05, il film tv del 2013 Nel labirinto del serial killer, diretto da Hanelle M. Culpepper, racconta delle indagini poliziesche per acciuffare il serial killer che adesca le sue vittime attraverso trappole labirintiche. In seconda serata sarà trasmesso l'episodio 3 della stagione n. 5 del telefilm Elementary, una rivisitazione in chiave moderna del celebre Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, denominato Ricatto e riscatto, in cui Holmes scopre un segreto della fidanzata del Capitano Gregson, la quale assume il detective per risolvere un caso che lei vuole tenere nascosto proprio a Gregson.

Il film comico Piedone d'Egitto, facente parte della saga delle imprese del divertente commissario napoletano Rizzo, detto Piedone, interpretato da Bud Spencer, che in questa pellicola è alla ricerca del professor Cerullo, uno scienziato scomparso in Egitto che ha scoperto un coleottero che abita alcuni terreni di interesse petrolifero, andrà in onda su Rai 3. A seguire il TG3 nel Mondo Estate, con notizie internazionali. Rai 4 presenta il film Nell'occhio del ciclone, del 2009, diretto da Bertrand Tavernier, tratto dal romanzo di James Lee Burke L'occhio del ciclone. Un detective della Louisiana, dopo l'uragano Katrina, indaga su un serial killer di prostitute, caso che lo condurrà presso un uomo d'affari produttore di un set cinematografico. Su Rai 5 Ascanio Celestini si esibirà nello spettacolo teatrale Laika, in cui un inedito e grottesco Gesù è stato mandato sulla terra più volte e si confronta con i propri tormenti e le proprie paure.

Il film The Magic of Belle Isle, su Rai Movie, con Morgan Freeman, diretto da Rob Reiner, del 2012, narra di uno scrittore in crisi di idee, dedito all'alcol, ritiratosi nella tranquilla Belle Isle, in cui conoscerà una bella madre single che cercherà di ridargli l'ispirazione perduta. La miniserie Come fai sbagli, con Daniele Pecci e Caterina Guzzanti, incentrata sul rapporto tra due famiglie vicine di casa con metodi educativi nettamente opposti, sarà trasmessa su Rai Premium alle 21.20 con l'episodio 3, Non barare, in cui Zoe escogiterà un piano per evitare le lezioni di matematica impartite da Nora per poter andare in vacanza con il padre.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai 1 ore 20.35 La notte di Vasco, musica

ore 00.15 TG1 60 secondi, notiziario

Rai 2 ore 21.05 Nel labirinto del serial killer, film tv thriller

ore 22.45 Elementary st. 5 ep. 3, telefilm giallo

Rai 3 ore Piedone d'Egitto, film commedia/poliziesco

ore 23.05 TG3 nel Mondo Estate, notiziario

Rai 4 ore 21.10 Nell'occhio del ciclone, film thriller

Rai 5 ore 21.15 Laika, teatro/satira

Rai Movie ore 21.10 The Magic of Belle Isle - Un'incantevole vacanza, film drammatico

Rai Premium ore 21.20 Come fai sbagli ep. 3, miniserie commedia

