STEFANO DE MARTINO/ News: continua il silenzio nei social network, in arrivo novità in amore? (1 luglio)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VACANZE IN SILENZIO SOCIAL? (OGGI, 1 LUGLIO)- Continuano le vacanze di Stefano De Martino, alle prese con una periodo di pausa dopo una stagione televisiva particolarmente intensa. Come ormai è ben noto, il ballerino di Amici ha scelto di passare parte dell'estate ad Ibiza, non lontano dalla villa nella quale si trova Belen Rodriguez insieme al figlio Santiago. Tale scelta è nata dalla necessità di vedere il più possibile il bambino anche durante le tanto desiderate ferie.

Da giorni il napoletano mantiene un basso profilo nei social network dove solitamente è molto attivo: l'ultimo scatto che appare su Instagram lo vede insieme ad un amico in occasione del compleanno di quest'ultimo e risale a quattro giorni fa. Si tratta di un vero e proprio record da parte di uno dei vip più assidui nei suoi profili. A cosa è dovuta questa inattesa pausa? I fan hanno già cominciato a sognare, pensando che il loro idolo possa essere impegnato in altro, magari nella frequentazione con una nuova ragazza. Mentre alcuni di loro si dicono certi che il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez sia inevitabile, fatto (secondo loro) confermato dalle recenti foto pubblicate dal settimanale Chi, i più sperano invece che Stefano frequenti la tanto chiacchierata ragazza napoletana della quale si parla da giorni. In questo caso dovrebbe trattarsi di un volto estraneo al mondo dello spettacolo, anche se il desiderio di privacy di De Martino non ha né confermato né smentito una simile dichiarazione. Le buone nuove arriveranno nel corso dell'estate?

