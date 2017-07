Saluta Andonio/ Video, Marco Morrone lancia il suo singolo e diventa re degli eventi estivi: quanto guadagna?

Marco Morrone, Screen

Saluta Andonio, Marco Morrone lancia il suo nuovo singolo e diventa re degli eventi estivi: quanto guadagna? - Video con il padre, in giro al centro commerciale o in qualche ristorante, con gli amici o la fidanzata/e alla fine anche Marco Morrone è diventata una stella di Youtube. Il re di Saluda Antonio il tormentone noto ai giovani che frequentano la piattaforma, è finito anche nella nuova canzone di Rovazzi Feat Gianni Morandi "Mi Fai Volare". Tanto è bastato per fare conoscere il giovane calabrese Marco Morrone al grande pubblico e farlo diventare una vera e propria star tanto da guardagnare oltre 1000 euro a serata.

Come se questo non bastasse, anche Marco Morrone è pronto per lanciarsi nel mondo della musica trash seguendo le orme di Enrico Papi e Nozzolino (volto noto dei programmi di Paolo Bonolis e di Barbara D'Urso), ha deciso bene di pubblicare il suo primo singolo dal titolo Saluta Andonio. Nel video, che potete vedere subito sotto, c'è anche una guest star che lancia il brano insieme a Marco, di chi si tratta? Ma di Francesco Facchinetti ovvio. Per il resto possiamo vedere un accenno di passo di danza, belle macchine, ragazze e il suo amato dj. Fino a dove arriverà il succeso di Marco? Il video ha già pronto a sfiorare 3 milioni di visualizzazioni. Sarà la nuova star del web e della tv?

