THOUSAND WORDS/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Kerry Washington (oggi, 1 luglio 2017)

Thousand Words

THOUSAND WORDS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Thousan words, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia con il titolo originale Una bugia di troppo, è stata realizzata nell’anno 2012 dalla DreamWorks SKG e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Universal. La regia è di Brian Robbins con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati realizzati da Steven Koren mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti come Eddie Murphy, Kerry Washington, Cliff Curtis, Clark Durke, Jack McBrayer e Ruby Dee. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THOUSAND WORDS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In una cittadina degli Stati Uniti d’America vive un uomo di colore di nome Jack McCall (Eddie Murphy). Jack è un incredibile procacciatore di affari. Una dote che è diretta conseguenza nella sua estrema abilità nell’uso delle parole proprie come se fosse uno degli oratori dell’antica Grecia. Riesce sempre e comunque ad ottenere l’obiettivo che si è prefissato anche se spesso e volentieri quanto evidenziato ai propri clienti non collima esattamente con la realtà dei fatti. Un giorno ha un appuntamento di lavoro presso una villa di una sorta di guru spirituale che secondo i propri seguaci ha dei poteri sovrannaturali che gli derivano dalla sua grande forza spirituale. Il guru molto presto si dimostra essere un osso piuttosto duro per il povero Jack che ogni qualvolta tenta di enfatizzare un qualcosa, viene colto in fallo del guru.

Quest’ultimo assolutamente contrario a questo modo di fare da parte di Jack prova a dargli una bella lezione preannunciandogli che l’indomani nel suo giardino sarebbe spuntato un albero mille foglie. Il guru fa presente a Jack che ogni qualvolta che dirà una bugia ad un proprio cliente una foglia cadrà dall’albero e quando quest’ultimo avrà terminato tutte le foglie allora la vita di Jack terminerà. Naturalmente Jack non da alcun peso a queste parole ma l’indomani quando si sveglia nella propria villetta sente un brivido percorrere il suo corpo quando si accorge che un albero è spuntato dal nulla nel suo giardino.

Pensa ad un’azione dei seguaci del guru che magari durante la notte hanno provveduto a impiantare l’albero. Si dovrà ricredere nel momento in cui si accorge che ogni qualvolta dice una bugia una foglia magicamente si stacca dall’albero. Quando tutto sembra andare per il peggio con le foglie rimaste in pochissime, Jack imparerà la lezione che il guru gli ha voluto dare ed ossia che l’importante sia comunicare con il cuore.

