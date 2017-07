UN' ESTATE PER DIVENTARE GRANDE/ Su Italia 1 il film con Clare Niederpruem (oggi, 1 luglio 2017)

Un'estate per diventare grande

UN' ESTATE PER DIVENTARE GRANDE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Un'estate per diventare grande, il film in onda su Italia 1 oggi, dsabato 1 luglio 2017 alle ore 14.05. Una pellicola di genre commedia che è stata prodotta nel 2015 diretta da Maclain Nelson (Bastardi di guerra, Orc Wars, Vamp U) ed interpretata da Clare Niederpruem (Orc Wars, Vamp U, Zombie hunter), Adam Johnson (Scoot - Poliziotto a 4 zampe 2, Waffle Street, The Cristmas dragon) e Brett Merritt (The Saratov approach, Inside). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN' ESTATE PER DIVENTARE GRANDE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Lane Speer è una giovane ragazza che tutte le estati va in vacanza in campeggio con i genitori. Quando rimane orfana del padre, un hippie cattolico amante del campeggio, morto a causa di un tumore, la ragazza cade in depressione. Dopo un anno dalla perdita del genitore, Lane è ancora in profonda crisi e non riesce ad accettare che la madre abbia deciso di risposarsi con Tristan, un uomo conosciuto in un gruppo di supporto per parenti di vittime del cancro. Il nuovo patrigno è un mormone, così Lane viene iscritta quell'anno ad un campeggio estivo per ragazzi mormoni insieme alla giovane cuginetta acquisita, Phoebe, mentre la madre e il patrigno sono in viaggio di nozze. Lane vive la vacanza con tristezza e rassegnazione, non conosce nessuno dei ragazzi presenti, accomunati da una fede in cui lei non crede, e tutto le ricorda le spensierate vacanze in compagnia del padre. Lane è atea, nonostante sia cresciuta in una famiglia cattolica, ma ben presto impara ad apprezzare le ragazze del camping, tutte animate da una fede diversa ma pronte ad accoglierla senza giudicarla. Per aiutare la piccola Phoebe, una ragazzina fragile e poco socievole, Lane comincerà a farsi coinvolgere dalle attività proposte dagli educatori e a fraternizzare con le nuove compagne, finendo per superare con il loro aiuto la morte del padre.

