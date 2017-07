Un Mostro a Parigi / Le curiosità sul film d'animazione diretto da Bibo Bergeron (oggi, 1 luglio 2017)

Un mostro a Parigi

UN MOSTRO A PARIGI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: CURIOSITÀ - Un mostro a Parigi, è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 luglio 2017. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 2011 ed è nata da una coproduzione tra Francia e Belgio che ha visto l’investimento da parte delle case cinematografiche Europacorpo, Bibo Films, France 3 Cinema e della Walaking in the Dog mentre la fase di distribuzione al cinema e nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Sunshine Pictures. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrice Renson ed il montaggio è stato realizzato da Pascal Cheve. Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da sottolineare come nella versione italiana tra i doppiatori figurano il celebre cantante Raf, la cantante Arisa, l’attore e comico romano Enrico Brignano, Maurizio Mattioli, Enzo Decaro e Simona Borioni. Da ricordare anche come questo film abbia avuto due nomination ai Premi Cesar 2012 ed in particolare come Miglior film d’animazione e Migliore musica. Il regista della pellicola, Eric Bergeron noto anche con il diminutivo di Bibo è nato a Parigi ed ha lavorato in carriera per altri film d’animazione di un certo successo. Nello specifico nell’anno 2000 ha diretto il film La strada per El Dorado e nel 2004 il celebre Shark Tale mentre in televisione si è occupato nel 2004 della serie animata transalpina Woofy.

UN MOSTRO A PARIGI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film d’animazione vede come protagonista Roul che insieme a Emile in una serata molto particolare decidono di recarsi al laboratorio di un loro amico, uno stravagante e molto singolare scienziato che possiede questo laboratorio all’interno di un bellissimo e grandissimo giardino botanico. Poiché lo scienziato è via per qualche giorno, a prendersi cura del laboratorio vi è il suo assistente. Si tratta si una scimmia di nome Charles. Arrivati al laboratorio, Roul viene colpito da tutta quell’infinità di provette e di sieri, e così maneggiando qua e là senza rendersi conto innesca un miscuglio tra un fertilizzante e un’altra strana miscela che può provocare delle mutazioni sulle corde vocali.

A seguito di tutto ciò si ha una grande e forte esplosione al termine della quale Charles, Roul e Emile si rendono conto di aver generato una creatura mostruosa con una voce delicata e soave . Si tratta in realtà di una piccole pulce che proprio il miscuglio realizzato da Roul ha fatto ingigantire rendendola una mostruosa creatura. I tre non riescono a fermare il povero animale che in realtà è anch’esso molto impaurito. Così inizia a girovagare per la città provocando una serie di incidenti e seminando il panico tra i poveri ed ignari cittadini. Giorno dopo giorno la notizia che una misteriosa creatura gira per la città di Parigi fa il giro del mondo, finendo su tutti i giornali in cui ciascuno prova ad interrogarsi da dove possa essere sbucata una simile creatura.

Tutti provano a mettere in piedi un modo per riuscire a catturarla, così la povera ed impaurita creatura si sente in qualche modo braccata. Decide a questo punto di provare ad entrare all’interno di un club, L’Oiseau Rare, dove proprio qui trova rifugio dietro le quinte. Qui però si esibisce sempre Lucille. Cosa accadrà tra i due?

