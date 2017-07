UNA BUGIA DI TROPPO / Trailer e streaming del film di Italia 1 con Eddie Murphy

Italia 1, Una bugia di troppo

UNA BUGIA DI TROPPO, TRAILER E DIRETTA STREAMING FILM IN ONDA OGGI 1 LUGLIO 2017 SU ITALIA 1 - La prima serata di Italia 1 di oggi, sabato 1° luglio 2017, ci offre la visione del film “Una bugia di troppo”. La pellicola, il cui titolo originale è “A Thousand Words”, è stata diretta da Brian Robbins e vede protagonista Eddie Murphy. Le riprese sono state girate a Los Angeles e il film ha incassato complessivamente 18.450.127 dollari a fronte di un budget di 40 milioni. La pellicola ricevette ben tre nomination alla trentatreesima edizione dei Razzie Awards: Peggior film, Peggior attore protagonista per Eddie Murphy e Peggior sceneggiatura per Steve Koren. Il trailer ci racconta del logorroico Jack, un agente letterario disposto a tutto pur di concludere un affare. Tra le sue vittime c’è anche il guru new age Ainja, che decide di vendicarsi.

Il santone pianta nel giardino di Jack un albero magico: a ogni parola di troppo da lui pronunciata cadrà una foglia, accorciandogli la vita. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Una bugia di troppo” sintonizzandovi su Italia 1, potrete seguire la pellicola anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il login qui. Il trailer potete invece vederlo cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.