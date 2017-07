Una scuola per Malia / Le curiosità sul film con Maggie Gyllenhaal in onda su Rai3 (oggi, 1 luglio 2017)

Una scuola per Malia

UNA SCUOLA PER MALIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 1 LUGLIO 2017: CURIOSITÀ - Una scuola per Malia, è il film che andrà in onda su Rai 3 oggi, sabato 1 luglio 2017. Una pellicola a stelle e strisce che è stata realizzata nel 2012 dalla casa cinematografica Walden Media in collaborazione con la Lemolden Model & Talent Agency e la Gran Via Productions. La regia è stata affidata a Daniel Barnz ed il montaggio è stato eseguito da Kristina Boden, le musiche sono state composte da Marcelo Zarvos ed i costumi di scena sono stati disegnati da Luca Mosca. Tra i protagonisti di questo film molto intenso c’è anche l’attrice americana Viola Davis. Nata a St. Matthews nel mese di agosto del 1965 si è fatta conoscere per la prima volta dal pubblico del grande schermo nel 1996 recitando nella pellicola Il colore del fuoco diretto da Daniel J. Sullivan mentre nel 1998 ha fatto parte del cast del film capolavoro di Steven Soderbergh, Out of Sight. Tra l’altro con il regista ha collaborato in altre pellicole come Traffic e Solaris. Tra i principali film del cui cast ha fatto parte ricordiamo Kate & Leopold diretto da James Mangold,World trade Center di Oliver Stone, Come un uragano di George C. Wolfe, Giustizia Privata di F. Gary Gray, Innocenti bugie di James Mangold, Get on Up - La storia di James Brown, Ender’s Game e Suicide Squad.

UNA SCUOLA PER MALIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Una scuola per Malia, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 14.55. Una pellicola di genere drammatica dal titolo in lingua originale Won’t Back Down che è stata realizzata nell’anno 2012 per la regia di Daniel Barnz e con il soggetto scritto da Brin Hill il quale si è occupato anche della stesura dell’adattamento della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. Nel cast figurano Maggie Gyllenhaal, Viola Davis, Holly Hunter, Oscar Isaac e Rosie Perez. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UNA SCUOLA PER MALIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di due madri, la prima è una semplice operaia (Maggie Gyllenhaal), l’altra è un’insegnante (Viola Davis). Le due donne, seppur completamente differenti sia per estrazione sociale che per caratteri, decidono di unire le proprie forze per far fronte ad un problema che le accomuna. Si tratta cioè di impegnarsi per garantire un futuro ai loro figli in quanto è prossima al fallimento la scuola dove studiano. La loro lotta è molto importante in quanto si sta andando verso un sistema scolastico pubblico a dir poco fallimentare, il che non è tollerabile da molti genitori e soprattutto dalle due madri che non accettano in alcun modo che i propri figli possano rinunciare ad una buona istruzione e di conseguenza ad un futuro roseo e brillante.

Nonostante ciascuna delle due donne abbia i propri impegni e sia costantemente divisa tra lavoro e casa, entrambe provano a trovare una soluzione che in qualche modo possa portare ad un vero e proprio miglioramento della scuola che si trova all’interno del loro quartiere. La loro lotta non sarà così semplice in quanto le due donne si trovano contro una burocrazia fatta di tante e rigide regole fortemente radicate. Ciò nonostante seppur gli ostacoli che si contrappongono al loro comune obiettivo di salvare la scuola dei loro figli, garantendo loro possibilità di studio saranno molteplici, le due donne non si danno per vinte.

Così pur trovandosi a scontrare con una potente burocrazia decideranno di fare il possibile, anche a rischio di sconvolgere e di causare una serie di problemi alle loro vite, di garantire un’ottima formazione scolastica nonché poter finalmente accarezzare l’idea di poter dare un futuro non soltanto ai loro figli ma anche a tutte le successive generazioni che andranno a studiare in quella scuola.

