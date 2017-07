UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Pietro Tartaglione in posa, foto (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: PIETRO TARTAGLIONE IN POSA, FOTO - Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno festeggiato il loro primo mese d'amore e presto faranno lo stesso con il secondo. Tra loro le cose vanno a gonfie vale tra baci, abbracci e pose per una serie di servizi come modelli. La bella tronista ha portato a termine la sua avventura e, fino a questo momento, non ha avuto modo di far parlare di sé se non per le pose che spesso assume nelle foto in cui appare insieme al suo corteggiatore. Gambe al vento, petto in fuori e labbra da selfie, e Pietro? Non è da meno visto che anche poco fa ha postato su Instagram una sua foto. I fan sono rimaste colpite dalla sua bellezza di sempre e hanno commentato positivamente lo scatto ma c'è chi si è lamentato anche della sua mancanza di personalità e di "anima" la stessa di cui lui parla nella didascalia scrivendo: "L'anima di un uomo è nascosta nel suo sguardo". Clicca qui per vedere lo scatto. (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: NUOVI TRONISTI - Molto probabilmente per vedere la nuova edizione di Uomini e donne dovremo attendere metà settembre ma chi conosce bene il programma sa bene che le prime novità arriveranno con le prime registrazioni. Come sempre, a fine agosto, inizieranno i lavori per mettere insieme la nuova edizione del programma di Maria De Filippi cominciando proprio dalla presentazione dei nuovi tronisti che stanno facendo il loro percorso proprio in queste settimane. Nell'ultima settimana di agosto e nella prima di settembre sono previste due registrazioni per il trono classico e sarà a quel punto che scopriremo non solo i nomi dei nuovi tronisti ma anche di tutti coloro che prenderanno parte al programma in veste di corteggiatori o magari proprio in veste di opinionista con tanto di possibili sorprese. Troveremo Gemma Galgani vicino a Tina Cipollari? Diremo addio a Jack Vanore o alla stessa vamp? Lo scopriremo solo a fine agosto. (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: MARIO SERPA CONIVIDE IL MESSAGGIO DI TIZIANO FERRO - Il trono classico di Uomini e donne tornerà solo il prossimo settembre con nuovi volti da lanciare e nuove storie da vivere ma, intanto, nessuno ha ancora dimenticato uno dei protagonisti di questa stagione, Mario Serpa. Il corteggiatore di Claudio Sona e, per un periodo, il suo fidanzato ufficiale (almeno sembra), fino a che non è arrivata la crisi e, di conseguenza, la rottura definitiva e poi lo scandalo scoppiato che ha travolto Claudio Sona. La loro storia nel programma era vera? I due giurano di sì ma gli "amici" di Claudio ribadiscono che così non è. Mario sta cercando di lasciarsi tutto alle spalle e anche ieri sera ha voluto lanciare un messaggio ben preciso direttamente dal post concerto di Tiziano Ferro a cui ha preso parte a Roma. Il corteggiatore ha scritto: "Parole che toccano l'anima.... che incarnano il mio spirito, il mio essere, la mia voglia di vivere!! ". Clicca qui per vedere il video. (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: CLAUDIO SONA FUORI DAL GF, LA DELUSIONE DELLE FAN - Claudio Sona ha perso la possibilità di diventare un "Vip" a 360°. L'ex tronista gay del trono classico di Uomini e Donne, secondo quanto anticipato tra le pagine del settimanale "Oggi", non sarà nel cast della seconda edizione famosa del Grande Fratello. Alberto Dandolo si era occupato della questione legata allo “scandalo” che ha generato il panico tra le “Clario” (nome adottato dalle fan di Claudio e Mario) e, tra le altre cose, la penna di “Dagospia” aveva affermato che Sona fosse ad un passo da rivelare la verità. Ma non finiva qui. Secondo il giornalista, Claudio, come “ricompensa” avrebbe ricevuto anche la possibilità di entrare nella Casa più spiata e ambita d'Italia, per riacquistare la popolarità perduta. Ed invece, lo stesso Dandolo, ha smentito la sua presenza: niente GF Vip per Sona. Juan Sierra, forse per mettere a tacere le polemiche, è volato a Bora Bora da solo e, il suo ex fidanzato, è tornato sui social come se nulla fosse mai accaduto. Claudio infatti, non si è mai premurato di potere spiegare l'intera questione e, anche l'ex fidanzato Mario, mettendo le mani avanti, ha riferito il suo punto di vista durante una recente ospitata in provincia di Palermo. A questo punto, l'intera faccenda cadrà presto nel dimenticatoio ma, i fan di Uomini e Donne, non hanno di certo dimenticato.



Claudio Sona aspetta semplicemente il momento giusto per potere parlare oppure, di contro, sta usando una tattica facendo finta di nulla? Come mai le acque si sono calmate sotto tutti i punti di vista? Anche Juan Sierra sembra essersi “placato” e, in attesa di novità, tutto sembra essere rientrato. Claudio fa finta di nulla, così come Mario Serpa, verso il trono di settembre. Ed infatti, le voci di corridoio parlano di altissime possibilità per il romano, di decollare nuovamente alla corte della Queen ma con un cambio di ruolo. Sempre il buon Dandolo, aveva affermato che Serpa ambiva al trono già da tempo e, la sua ambizione spropositata gli stava addirittura facendo puntare il trono eterosessuale. A questo punto, per la fama e la sete di beni materiali, si può “giocare” anche con un tema talmente serio come l'orientamento sessuale? Claudio e Mario avevano regalato alla televisione italiana una svolta non da poco ma, con le loro presunte bugie, hanno gettato tutto alle ortiche.

