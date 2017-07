UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Giorgio Manetti rilancia su Gems! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MANETTI RILANCIA SU GEMMA GALGANI? - I retroscena della storia di Giorgio Manetti e Gemma Galgani raccontati dal gabbiano di Uomini e donne? Ebbene sì. Il protagonista del trono over ha deciso di puntare sulla sua storia d'amore con Gemma Galgani anche per il libro che ha deciso di scrivere e che racconterà della sua vita a cominciare dalla figura del padre e della madre. Secondo gli ultimi rumors sembra che il toscano abbia deciso di aggiungere un capitolo su Gemma e questo, sicuramente, porterà non poche polemiche conoscendo la dama torinese. I retroscena della loro relazzione ma anche tutto quello che è successo dal famoso 4 settembre quando lui tornò in studio con la voglia di lasciare il programma con lei e quest'ultima con quella di lasciarlo. Alla fine tutti sappiamo come è andata a finire e adesso che Gemma ha trovato la felicità con Marco sembra che per Giorgio sia arrivato il momento di fare i conti con il passato e magari andare avanti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: IL SOGNO DI SOSSIO ARUTA - Sossio Aruta ha ancora un sogno che niente ha a che vedere con Uomini e donne e il trono over. Il nostro re Leone non sa proprio come potrà rinunciare al calcio senza prima portare a casa il suo record personale. Questo è il pensiero che ha voluto condividere con i fan qualche ora fa quando, sulla sua pagina Instagram, ha postato questa foto che lo mostra su un campo di calcio a Bologna. Il Re Leone non molla e a -32 punta in alto per raggiungere grandi numeri, ma di che cosa parla? Nel suo lungo messaggio, Sossio Aruta spiega di voler raggiungere i 400 goal in carriera e che per arrivare al traguardo gliene mancano 32, ci vorranno un'altra stagione e una nuova squadra per permettere al Re Leone di portare a casa il suo sogno? Sembra proprio di sì ma lui stesso ribadisce: "LOTTERO' AFFINCHE' IL MIO SOGNO POSSA REALIZZARSI....RAGGIUNGERE I 400 GOAL IN CARRIERA MANCANO 32.....TOCCARE LA SOGLIA DEI 50 ANNI...MANCANO 3....PER POI APPENDERE LE SCARPE AL CHIODO....E FESTEGGIARE.....IL MIO RITIRO DAL CALCIO GIOCATO...CON TANTA DIGNITA' ...PER ESSERMI BATTUTTO OVUNQUE A TESTA ALTA....SENZA TIMORE DI NULLA E DI NESSUNO...?????.....LA SFIDA CONTINUA ...ASPETTO UNA SQUADRA ...THE LION KING ...IL MIO MOTTO MAI MOLLARE". Clicca qui per vedere la foto. (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: I SALUTI DI GEMMA GALGANI - La carriera di Gemma Galgani ormai è lanciatissima anche in tv. Come se il teatro, il suo amato, non le bastasse, la dama torinese ha pensato bene di dedicarsi a rubriche sui settimanali e adesso anche alla tv. Nelle ultime ore è stata annunciata la sua presenza nello speciale Chi Summer Festival in cui "condurrà" una fascia dedicata al gossip in tv insieme ad Alessio Bernabei, Desirée Popper ed altri volti noti al pubblico di Uomini e donne. La dama vive al massimo anche la sua storia d'amore con Marco Firpo, almeno fino al ritorno nel programma il prossimo settembre, e non rinuncia ai suoi amati fan che la seguono sempre con affetto. Anche a loro ha dedicato oggi il suo personale buongiorno scrivendo: "Il bello di noi che anche se siamo lontane siamo sempre tremendamente vicine!!!! Unite da questo legame di amicizia un po' virtuale che a me però sembra di conoscervi da sempre... grazie per la vostra presenza così preziosa!!! Buona giornata a tutte". Cosa farà in questo primo fine settimana di luglio? (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA E' QUELLA GIUSTA MA MARCO HA ANCORA PAURA - Marco Firpo ha voluto concedere un'altra occasione a Gemma Galgani e, visti i risultati, pare avere fatto decisamente bene: non trovate? Il cavaliere genovese, è stato di recente intervistato tra le pagine di DiPiù TV, per un'intervista intima e profonda dove ha raccontato alcuni retroscena della sua storia d'amore con la dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne. Marco, come ben sapete, aveva iniziato una frequentazione con la dama lo scorso settembre ma, "fresca" di separazione da Giorgio Manetti, la torinese non sapeva bene come potersi rapportare nel migliore dei modi all'uomo e così, dopo numerosi sbagli e tira e molla, la loro unione è definitivamente naufragata. Dopo i primi confronti (talvolta anche pesanti), Gemma e Marco hanno mantenuto i contatti e, la loro intesa non si è mai definitivamente perduta. Ed anzi, mentre Gemma ha continuato a conoscere altre persone (tra cui Michele D'Ambra), lui invece non è stato capace di voltare pagina e, anche di fronte ad avance di donne molto belle (come Anna Tedesco che aveva dimostrato della curiosità nei suoi confronti), ha sempre fatto timidamente un passo indietro. Insomma, a conti fatti, Gemma Galgani aveva colpito nel segno, appariva evidente. Come, altrettanto evidente sembravano le difficoltà di Marco che, in più di una occasione ha rivelato di sentirsi impacciato e non adatto.



Il cavaliere genovese quindi, durante l'intervista ha raccontato che, quando Gemma ha deciso di riproporsi l'ha fatto in maniera "serrata": "L’ho vista determinata. La sua determinazione mi ha impressionato e ho deciso che il nostro amore doveva avere un’altra occasione". Di seguito, il cavaliere ha affermato di trovare Gemma una donna estremamente intelligente e capace di stupirlo: "Ha 12 anni più di me, per tanti è strano, per me no. In passato sono già stato con una donna più grande". Attualmente la coppia, ritrovata l'intesa, si divide tra momenti a casa di lui (Framura) e lei (Torino): "Andiamo a mostre d’arte e a passeggio. L’ho fatta anche camminare scalza come piace a me. Parliamo del nostro futuro". Ed intanto, con lei si pensa in grande: può essere la donna con la quale invecchiare? "Gemma può essere la donna giusta con cui invecchiare felice. Dico "può essere" perché in passato ho avuto storie d’amore che mi hanno segnato negativamente. Diciamo che non voglio illudermi. Non sono un uomo da un’avventura e via. Essere stato usato dalle donne è il filo conduttore della mia vita sentimentale ed è per questo che ora con Gemma sono contento ma anche intimorito: non vorrei essere usato un’altra volta".

© Riproduzione Riservata.